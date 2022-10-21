https://ria.ru/20221021/energiya-1825579715.html

На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии энергии

На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии энергии - РИА Новости, 21.10.2022

На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии энергии

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:20

2022-10-21T10:20

2022-10-21T10:20

в мире

александр вилкул

украина

кривой рог

укрэнерго

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии."В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", - приводит слова Вилкула украинское агентство УНН.Он отметил, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. По его словам, нарушителей введенных правил экономного употребления энергии будут полностью отключать от энергоснабжения. "Подчеркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать - отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", - сказал Вилкул.Два дня назад Вилкул заявил, что из-за проведения ремонтных работ в четверг и пятницу в городе не будет вещания национальных и коммерческих радиопрограмм.Ранее глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жесткие меры к нарушителям.Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей Украине в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825577250.html

https://ria.ru/20221021/vsu-1825543367.html

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в мире, александр вилкул, украина, кривой рог, укрэнерго