https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html
Приднестровье сократит поставки электроэнергии в Молдавию
Приднестровье сократит поставки электроэнергии в Молдавию - РИА Новости, 21.10.2022
Приднестровье сократит поставки электроэнергии в Молдавию
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский объявил о сокращении поставок электроэнергии в Молдавию из-за ограничения... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:21
2022-10-21T18:21
2022-10-21T18:21
в мире
вадим красносельский
молдавия
украина
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский объявил о сокращении поставок электроэнергии в Молдавию из-за ограничения поставок природного газа, сообщила пресс-служба главы ПМР."С понедельника ограничим поставку газа на МГРЭС. Вместо 70% пакета останется 27% экспорта (в Молдавию). Но дальше идёт ноябрь. Если нам оставят в ноябре газ на таком же уровне, как в октябре, то, учитывая отопительный сезон и работу промышленности, энергопакет на Молдову составит максимум 23%", - приводит пресс-служба слова Красносельского.При этом он отметил, что власти ПМР не ставят самоцелью ограничение поставок электроэнергии Молдавии."У нас это не цель, у нас просто нет газа. Это уже коммерческие условия между МГРЭС по возникшим обстоятельствам и Молдовой. Я ставил задачу в октябре максимально исполнить договорные отношения. Но и предел наступил", - подчеркнул лидер Приднестровья.На территории непризнанной республики расположена Молдавская ГРЭС, у которой Молдавия закупала 70% необходимого электричества. Остальные 30% Кишинев закупал у Украины. Однако 11 октября Украина больше не поставляет электричество в Молдавию.
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в мире, вадим красносельский, молдавия, украина, кишинев
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Украина, Кишинев
Приднестровье сократит поставки электроэнергии в Молдавию
Лидер Приднестровья Красносельский объявил о сокращении поставок электроэнергии в Молдавию
ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский объявил о сокращении поставок электроэнергии в Молдавию из-за ограничения поставок природного газа, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"С понедельника ограничим поставку газа на МГРЭС. Вместо 70% пакета останется 27% экспорта (в Молдавию). Но дальше идёт ноябрь. Если нам оставят в ноябре газ на таком же уровне, как в октябре, то, учитывая отопительный сезон и работу промышленности, энергопакет на Молдову составит максимум 23%", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
При этом он отметил, что власти ПМР не ставят самоцелью ограничение поставок электроэнергии Молдавии.
"У нас это не цель, у нас просто нет газа. Это уже коммерческие условия между МГРЭС по возникшим обстоятельствам и Молдовой. Я ставил задачу в октябре максимально исполнить договорные отношения. Но и предел наступил", - подчеркнул лидер Приднестровья.
На территории непризнанной республики расположена Молдавская ГРЭС, у которой Молдавия закупала 70% необходимого электричества. Остальные 30% Кишинев
закупал у Украины
. Однако 11 октября Украина больше не поставляет электричество в Молдавию.