https://ria.ru/20221021/ekranizatsiya-1825782860.html

Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества"

Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества" - РИА Новости, 21.10.2022

Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества"

Neflix снимет сериал по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом стриминговый гигант сообщил на своей странице в YouTube. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:02

2022-10-21T19:02

2022-10-21T19:02

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Neflix снимет сериал по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом стриминговый гигант сообщил на своей странице в YouTube.Сервис представил ролик, в котором изображены декорации для города Макондо. Именно там в книге разворачивались основные события. Съемки пройдут в Колумбии. К работе над сериалом привлечены сыновья писателя — Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча, уточняет UPI.Дата премьеры пока не называется. Роман Маркеса вышел в 1967 году. Он написан в жанре магического реализма — мистическое в таких произведениях вплетено в реалистичную картину мира. В книге говорится о нескольких поколениях семьи Буэндиа. Среди них был Хосе Аркадиобыл. Он основал Макондо.

https://ria.ru/20221021/vlastelinkolets-1825772274.html

колумбия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, габриэль гарсиа маркес, колумбия, netflix, книги, кино и сериалы