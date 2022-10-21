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Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества" - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества"
Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества" - РИА Новости, 21.10.2022
Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества"
Neflix снимет сериал по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом стриминговый гигант сообщил на своей странице в YouTube. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:02
2022-10-21T19:02
культура
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габриэль гарсиа маркес
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netflix
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Neflix снимет сериал по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом стриминговый гигант сообщил на своей странице в YouTube.Сервис представил ролик, в котором изображены декорации для города Макондо. Именно там в книге разворачивались основные события. Съемки пройдут в Колумбии. К работе над сериалом привлечены сыновья писателя — Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча, уточняет UPI.Дата премьеры пока не называется. Роман Маркеса вышел в 1967 году. Он написан в жанре магического реализма — мистическое в таких произведениях вплетено в реалистичную картину мира. В книге говорится о нескольких поколениях семьи Буэндиа. Среди них был Хосе Аркадиобыл. Он основал Макондо.
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новости культуры, габриэль гарсиа маркес, колумбия, netflix, книги, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Габриэль Гарсиа Маркес, Колумбия, Netflix, Книги, Кино и сериалы
19:02 21.10.2022
 
Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества"

Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Neflix снимет сериал по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом стриминговый гигант сообщил на своей странице в YouTube.
Сервис представил ролик, в котором изображены декорации для города Макондо. Именно там в книге разворачивались основные события.
Съемки пройдут в Колумбии. К работе над сериалом привлечены сыновья писателя — Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча, уточняет UPI.
Дата премьеры пока не называется.
Роман Маркеса вышел в 1967 году. Он написан в жанре магического реализма — мистическое в таких произведениях вплетено в реалистичную картину мира.
В книге говорится о нескольких поколениях семьи Буэндиа. Среди них был Хосе Аркадиобыл. Он основал Макондо.
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