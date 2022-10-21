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Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего - РИА Новости, 21.10.2022
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Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего - РИА Новости, 21.10.2022
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего
Гречка и сыр подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице в сентябре, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на три и пять РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T04:40
2022-10-21T04:56
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
продукты
еда
покупка
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гречка и сыр подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице в сентябре, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на три и пять процентов соответственно, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости."В сентябре в несетевой рознице сильнее всего подешевели сыр — на пять процентов к августу и гречка — на три процента", — говорится в документах.Чуть меньше, на два процента, упали средние цены на растительное масло, макароны, чай, сосиски и молочные десерты. В свою очередь, на один процент стали дешевле майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.Рост средних цен на один процент эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир, на столько же подорожали выпечка, рыбные пресервы и специи. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе подорожали на два процента. Без изменений за месяц — цены на творог, карамель, бутилированную воду, соки и нектары, рис, сливки, сметану. Шоколадные батончики, конфеты и плитки, консервированные овощи, газированные напитки, печенье, мармелад и драже тоже остались на прежних ценовых уровнях.Компания оценивает динамику средних цен на самые популярные товары в несетевой рознице по собственному продуктовому индексу: он основан на фактических данных о покупках, при его расчете используются 257 товарных наименований (SKU), ранее их насчитывалось 187. По словам руководителя по развитию рекламных продуктов и монетизации данных "Эвотора" Полины Величкиной, за последние несколько месяцев полностью покинули рынок и вышли из индекса 14 процентов SKU, а еще 24 процентов — перестали находиться в топе продаж.По данным индекса, в сентябре цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,3 процента по сравнению с августом. Как сообщал в начале октября Росстат, продовольственная дефляция в России в сентябре в месячном выражении замедлилась до 0,38 процента с 0,52 процента в августе этого года. Между тем по сравнению с сентябрем 2021 года, средние цены на продукты (по данным "Эвотора") в традиционной рознице оказались выше на 25,4 процента, показав в сравнении с Росстатом опережающий рост: само статведомство оценило рост цен на продовольствие в сентябре в годовом выражении в 14,2 процента.Среди наиболее подорожавших за год продуктов в несетевой рознице — молотый кофе (на 55 процентов), растворимый кофе и пюре и лапша быстрого приготовления (на 43 процента), томатная паста и орехово-фруктовые драже (на 37 процентов), указывается в материалах "Эвотора".
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты, еда, покупка
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены, Продукты, Еда, Покупка
04:40 21.10.2022 (обновлено: 04:56 21.10.2022)
 
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего

"Эвотор": гречка и сыр в сентябре подешевели сильнее всего в несетевой рознице в России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПрилавок с продукцией на ярмарке
Прилавок с продукцией на ярмарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прилавок с продукцией на ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гречка и сыр подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице в сентябре, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на три и пять процентов соответственно, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости.
"В сентябре в несетевой рознице сильнее всего подешевели сыр — на пять процентов к августу и гречка — на три процента", — говорится в документах.
Чуть меньше, на два процента, упали средние цены на растительное масло, макароны, чай, сосиски и молочные десерты. В свою очередь, на один процент стали дешевле майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.
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Рост средних цен на один процент эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир, на столько же подорожали выпечка, рыбные пресервы и специи. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе подорожали на два процента. Без изменений за месяц — цены на творог, карамель, бутилированную воду, соки и нектары, рис, сливки, сметану. Шоколадные батончики, конфеты и плитки, консервированные овощи, газированные напитки, печенье, мармелад и драже тоже остались на прежних ценовых уровнях.
Компания оценивает динамику средних цен на самые популярные товары в несетевой рознице по собственному продуктовому индексу: он основан на фактических данных о покупках, при его расчете используются 257 товарных наименований (SKU), ранее их насчитывалось 187. По словам руководителя по развитию рекламных продуктов и монетизации данных "Эвотора" Полины Величкиной, за последние несколько месяцев полностью покинули рынок и вышли из индекса 14 процентов SKU, а еще 24 процентов — перестали находиться в топе продаж.
По данным индекса, в сентябре цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,3 процента по сравнению с августом. Как сообщал в начале октября Росстат, продовольственная дефляция в России в сентябре в месячном выражении замедлилась до 0,38 процента с 0,52 процента в августе этого года. Между тем по сравнению с сентябрем 2021 года, средние цены на продукты (по данным "Эвотора") в традиционной рознице оказались выше на 25,4 процента, показав в сравнении с Росстатом опережающий рост: само статведомство оценило рост цен на продовольствие в сентябре в годовом выражении в 14,2 процента.
Среди наиболее подорожавших за год продуктов в несетевой рознице — молотый кофе (на 55 процентов), растворимый кофе и пюре и лапша быстрого приготовления (на 43 процента), томатная паста и орехово-фруктовые драже (на 37 процентов), указывается в материалах "Эвотора".
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