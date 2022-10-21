https://ria.ru/20221021/ekonomika-1825540513.html

Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего

Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего - РИА Новости, 21.10.2022

Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего

Гречка и сыр подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице в сентябре, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на три и пять РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T04:40

2022-10-21T04:40

2022-10-21T04:56

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

еда

покупка

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гречка и сыр подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице в сентябре, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на три и пять процентов соответственно, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости."В сентябре в несетевой рознице сильнее всего подешевели сыр — на пять процентов к августу и гречка — на три процента", — говорится в документах.Чуть меньше, на два процента, упали средние цены на растительное масло, макароны, чай, сосиски и молочные десерты. В свою очередь, на один процент стали дешевле майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.Рост средних цен на один процент эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир, на столько же подорожали выпечка, рыбные пресервы и специи. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе подорожали на два процента. Без изменений за месяц — цены на творог, карамель, бутилированную воду, соки и нектары, рис, сливки, сметану. Шоколадные батончики, конфеты и плитки, консервированные овощи, газированные напитки, печенье, мармелад и драже тоже остались на прежних ценовых уровнях.Компания оценивает динамику средних цен на самые популярные товары в несетевой рознице по собственному продуктовому индексу: он основан на фактических данных о покупках, при его расчете используются 257 товарных наименований (SKU), ранее их насчитывалось 187. По словам руководителя по развитию рекламных продуктов и монетизации данных "Эвотора" Полины Величкиной, за последние несколько месяцев полностью покинули рынок и вышли из индекса 14 процентов SKU, а еще 24 процентов — перестали находиться в топе продаж.По данным индекса, в сентябре цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,3 процента по сравнению с августом. Как сообщал в начале октября Росстат, продовольственная дефляция в России в сентябре в месячном выражении замедлилась до 0,38 процента с 0,52 процента в августе этого года. Между тем по сравнению с сентябрем 2021 года, средние цены на продукты (по данным "Эвотора") в традиционной рознице оказались выше на 25,4 процента, показав в сравнении с Росстатом опережающий рост: само статведомство оценило рост цен на продовольствие в сентябре в годовом выражении в 14,2 процента.Среди наиболее подорожавших за год продуктов в несетевой рознице — молотый кофе (на 55 процентов), растворимый кофе и пюре и лапша быстрого приготовления (на 43 процента), томатная паста и орехово-фруктовые драже (на 37 процентов), указывается в материалах "Эвотора".

https://ria.ru/20221011/sbp-1822981827.html

https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823562773.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты, еда, покупка