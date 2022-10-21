https://ria.ru/20221021/ekipirovka-1825714882.html
Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных
Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных
Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий открылась в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:08
2022-10-21T16:08
2022-10-21T16:08
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
технологии
казанский (приволжский) федеральный университет
казань
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий открылась в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета, здесь намерены модернизировать одежду и экипировку для мобилизованных с учетом их пожеланий, сообщает КФУ.Заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств института Венера Юмагулова рассказала, что студенты и преподаватели не могут оставаться в стороне от специальной военной операции, поэтому было решено изготавливать в мастерской опытные образцы одежды и экипировки для военных. Проектировать, конструировать и моделировать изделия для мобилизованных ребятам помогает научный консультант, участвовавший в СВО."Наша цель – изготовить такие изделия для военных, чтобы им в них было максимально удобно и даже в какой-то мере безопасно. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие", – отметила она.Юмагулова сообщила, что в КФУ уже приступили к пошиву балаклав, тактических рубашек, разгрузочных жилетов и некоторых других вещей."К примеру, по запросам военных мы будем изготавливать тактические рубашки с мягкими, непромокаемыми налокотниками, стойкими к истиранию. Кроме того, наш консультант предложил для удобства карманы сделать не на груди, а на рукавах. Изучив пожелания военных, мы решили делать у балаклав небольшие разрезы снизу, чтобы они лучше прилегали к шее и плечам, не собирались в складки", – пояснила завкафедрой.По ее словам, будут модернизироваться и разгрузочные жилеты. "Солдаты нам сообщили, что в полевых условиях металлические застежки по бокам мешают. Было предложено заменить их на "липучки". Кроме того, по рекомендации военных мы планируем увеличить количество карманов и внести некоторые другие изменения в конструкцию жилета", - уточнила руководитель мастерской.Опытные образцы будут апробировать в полевых условиях военные формирования из Татарстана "Тимер", "Алга" и "Барс". Первую опытную партию планируется отправить в ближайшее время.
https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), технологии, казанский (приволжский) федеральный университет, казань, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Технологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных
Казанский университет планирует модернизировать одежду и экипировку для мобилизованных
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости.
Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий открылась в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета, здесь намерены модернизировать одежду и экипировку для мобилизованных с учетом их пожеланий, сообщает
КФУ.
"В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизованных", - говорится в сообщении.
Заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств института Венера Юмагулова рассказала, что студенты и преподаватели не могут оставаться в стороне от специальной военной операции, поэтому было решено изготавливать в мастерской опытные образцы одежды и экипировки для военных. Проектировать, конструировать и моделировать изделия для мобилизованных ребятам помогает научный консультант, участвовавший в СВО.
"Наша цель – изготовить такие изделия для военных, чтобы им в них было максимально удобно и даже в какой-то мере безопасно. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие", – отметила она.
Юмагулова сообщила, что в КФУ уже приступили к пошиву балаклав, тактических рубашек, разгрузочных жилетов и некоторых других вещей.
"К примеру, по запросам военных мы будем изготавливать тактические рубашки с мягкими, непромокаемыми налокотниками, стойкими к истиранию. Кроме того, наш консультант предложил для удобства карманы сделать не на груди, а на рукавах. Изучив пожелания военных, мы решили делать у балаклав небольшие разрезы снизу, чтобы они лучше прилегали к шее и плечам, не собирались в складки", – пояснила завкафедрой.
По ее словам, будут модернизироваться и разгрузочные жилеты. "Солдаты нам сообщили, что в полевых условиях металлические застежки по бокам мешают. Было предложено заменить их на "липучки". Кроме того, по рекомендации военных мы планируем увеличить количество карманов и внести некоторые другие изменения в конструкцию жилета", - уточнила руководитель мастерской.
Опытные образцы будут апробировать в полевых условиях военные формирования из Татарстана "Тимер", "Алга" и "Барс". Первую опытную партию планируется отправить в ближайшее время.