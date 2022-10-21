https://ria.ru/20221021/ekipirovka-1825714882.html

Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных

Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022

Казанский университет модернизирует экипировку для мобилизованных

Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий открылась в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:08

2022-10-21T16:08

2022-10-21T16:08

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

технологии

казанский (приволжский) федеральный университет

казань

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147610/06/1476100629_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_7916dc72598441794af78c0d3a01f7f9.jpg

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий открылась в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета, здесь намерены модернизировать одежду и экипировку для мобилизованных с учетом их пожеланий, сообщает КФУ.Заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств института Венера Юмагулова рассказала, что студенты и преподаватели не могут оставаться в стороне от специальной военной операции, поэтому было решено изготавливать в мастерской опытные образцы одежды и экипировки для военных. Проектировать, конструировать и моделировать изделия для мобилизованных ребятам помогает научный консультант, участвовавший в СВО."Наша цель – изготовить такие изделия для военных, чтобы им в них было максимально удобно и даже в какой-то мере безопасно. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие", – отметила она.Юмагулова сообщила, что в КФУ уже приступили к пошиву балаклав, тактических рубашек, разгрузочных жилетов и некоторых других вещей."К примеру, по запросам военных мы будем изготавливать тактические рубашки с мягкими, непромокаемыми налокотниками, стойкими к истиранию. Кроме того, наш консультант предложил для удобства карманы сделать не на груди, а на рукавах. Изучив пожелания военных, мы решили делать у балаклав небольшие разрезы снизу, чтобы они лучше прилегали к шее и плечам, не собирались в складки", – пояснила завкафедрой.По ее словам, будут модернизироваться и разгрузочные жилеты. "Солдаты нам сообщили, что в полевых условиях металлические застежки по бокам мешают. Было предложено заменить их на "липучки". Кроме того, по рекомендации военных мы планируем увеличить количество карманов и внести некоторые другие изменения в конструкцию жилета", - уточнила руководитель мастерской.Опытные образцы будут апробировать в полевых условиях военные формирования из Татарстана "Тимер", "Алга" и "Барс". Первую опытную партию планируется отправить в ближайшее время.

https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416610.html

https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html

республика татарстан (татарстан)

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), технологии, казанский (приволжский) федеральный университет, казань, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии