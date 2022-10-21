https://ria.ru/20221021/eaes-1825592446.html

Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин

Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022

Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин

Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:10

2022-10-21T11:10

2022-10-21T11:10

михаил мишустин

владимир путин

украина

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах, мы говорили об этом подробно, на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической, если хотите, напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках "пятерки". В первую очередь – на функционировании единого рынка", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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Варвара Скокшина

михаил мишустин, владимир путин, украина, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, в мире