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Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
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Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин
Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:10
2022-10-21T11:10
михаил мишустин
владимир путин
украина
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
в мире
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах, мы говорили об этом подробно, на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической, если хотите, напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках "пятерки". В первую очередь – на функционировании единого рынка", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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михаил мишустин, владимир путин, украина, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, в мире
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Украина, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
11:10 21.10.2022
 
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: давление на Россию и Белоруссию отражается на всех участниках ЕАЭС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах, мы говорили об этом подробно, на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической, если хотите, напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках "пятерки". В первую очередь – на функционировании единого рынка", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:07
Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам
 
Михаил МишустинВладимир ПутинУкраинаБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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