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Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин
Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:10
2022-10-21T11:10
2022-10-21T11:10
михаил мишустин
владимир путин
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евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Внешнее давление на РФ и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на функционировании единого рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах, мы говорили об этом подробно, на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической, если хотите, напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках "пятерки". В первую очередь – на функционировании единого рынка", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, украина, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, в мире
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Украина, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
Давление на Россию и Белоруссию отражается на странах ЕАЭС, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: давление на Россию и Белоруссию отражается на всех участниках ЕАЭС