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Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС - РИА Новости, 21.10.2022
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Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС - РИА Новости, 21.10.2022
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС
Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:21
2022-10-21T10:21
экономика
михаил мишустин
ваагн хачатурян
россия
европа
армения
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном."Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы у нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил глава кабмина.Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.
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экономика, михаил мишустин, ваагн хачатурян, россия, европа, армения, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Ваагн Хачатурян, Россия, Европа, Армения, Евразийский экономический союз
10:21 21.10.2022
 
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС

Премьер Мишустин: промпроизводство в ЕАЭС за десять лет выросло на 20 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 10:19
Ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать рынок, заявил Мишустин
"Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы у нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил глава кабмина.
Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинВаагн ХачатурянРоссияЕвропаАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
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