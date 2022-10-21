https://ria.ru/20221021/eaes-1825580182.html
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС - РИА Новости, 21.10.2022
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС
Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:21
2022-10-21T10:21
2022-10-21T10:21
экономика
михаил мишустин
ваагн хачатурян
россия
европа
армения
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном."Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы у нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил глава кабмина.Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.
https://ria.ru/20221021/eaes-1825579529.html
https://ria.ru/20221014/putin-1824003566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, ваагн хачатурян, россия, европа, армения, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Ваагн Хачатурян, Россия, Европа, Армения, Евразийский экономический союз
Мишустин рассказал о росте промпроизводства в ЕАЭС
Премьер Мишустин: промпроизводство в ЕАЭС за десять лет выросло на 20 процентов
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем в аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном
.
"Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы у нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил глава кабмина.
Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.