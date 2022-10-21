https://ria.ru/20221021/eaes-1825579529.html
Ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать рынок, заявил Мишустин
Ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать рынок, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
Ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать рынок, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сложившаяся геополитическая ситуация способствует тому, чтобы производители из стран ЕАЭС активно занимали... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:19
2022-10-21T10:19
2022-10-21T10:19
экономика
армения
россия
михаил мишустин
ваагн хачатурян
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сложившаяся геополитическая ситуация способствует тому, чтобы производители из стран ЕАЭС активно занимали освободившиеся ниши на общем рынке."Наши производители - я имею в виду евразийские - могут занять освободившиеся ниши, что они сейчас и делают. В первую очередь - в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Тем более что правовая база [Евразийского экономического] союза этому благоприятствует", - сказал Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.Российский премьер также заявил, что Евразийский экономический союз готов к сотрудничеству с другими государствами и региональными объединениями, число которых только растет. "Надо активнее подтягивать таких единомышленников", - призвал он, отметив, что вместе участникам ЕАЭС под силу преодолеть любые сложности."Важно продолжить реализацию совместных антикризисных решений. Их подробный перечень был утвержден нами в марте", - подчеркнул он. Все это, считает российский премьер, может существенно продвинуть взаимодействие стран "пятерки" и смягчить негативные последствия западных санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, михаил мишустин, ваагн хачатурян, евразийский экономический союз
Экономика, Армения, Россия, Михаил Мишустин, Ваагн Хачатурян, Евразийский экономический союз
Ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать рынок, заявил Мишустин
Мишустин: ситуация позволяет производителям из ЕАЭС занимать освободившиеся ниши на рынке
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сложившаяся геополитическая ситуация способствует тому, чтобы производители из стран ЕАЭС активно занимали освободившиеся ниши на общем рынке.
"Наши производители - я имею в виду евразийские - могут занять освободившиеся ниши, что они сейчас и делают. В первую очередь - в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Тем более что правовая база [Евразийского экономического] союза этому благоприятствует", - сказал Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном
.
Российский премьер также заявил, что Евразийский экономический союз готов к сотрудничеству с другими государствами и региональными объединениями, число которых только растет. "Надо активнее подтягивать таких единомышленников", - призвал он, отметив, что вместе участникам ЕАЭС под силу преодолеть любые сложности.
"Важно продолжить реализацию совместных антикризисных решений. Их подробный перечень был утвержден нами в марте", - подчеркнул он. Все это, считает российский премьер, может существенно продвинуть взаимодействие стран "пятерки" и смягчить негативные последствия западных санкций.