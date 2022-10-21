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"Чтобы не говорить по-русски". Дуда прокомментировал расходы на оборону - РИА Новости, 21.10.2022
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"Чтобы не говорить по-русски". Дуда прокомментировал расходы на оборону
"Чтобы не говорить по-русски". Дуда прокомментировал расходы на оборону - РИА Новости, 21.10.2022
"Чтобы не говорить по-русски". Дуда прокомментировал расходы на оборону
Польше приходится вкладывать большие деньги в оборону, чтобы "не пришлось говорить по-русски", заявил президент страны Анджей Дуда на экономическом форуме в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:10
2022-10-21T18:43
в мире
анджей дуда
дмитрий медведев
польша
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Польше приходится вкладывать большие деньги в оборону, чтобы "не пришлось говорить по-русски", заявил президент страны Анджей Дуда на экономическом форуме в Крынице, его слова приводит канал Polsat News."Досадно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но реальность такова, что это необходимо для того, чтобы нам не нужно было говорить по-русски", — сказал он.Президент также отметил, что для страны "лучшим временем" был период с 2015-го по 2022 год. Он подчеркнул, что страны, которые сейчас поддерживают Киев, "стоят на стороне справедливости". Дуда также призвал не забывать "общую историю" двух государств.Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В российском МИД заявляли, что Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, "отмороженно русофобскую политику" на протяжении десяти лет. Он отметил, что такой курс — не что иное, как "политическая имбецильность".Медведев также посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет. Он отметил, задача поляков — вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.
https://ria.ru/20221021/duda-1825651460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/belorussiya-1825459586.html
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в мире, анджей дуда, дмитрий медведев, польша, украина, россия, киев
В мире, Анджей Дуда, Дмитрий Медведев, Польша, Украина, Россия, Киев
16:10 21.10.2022 (обновлено: 18:43 21.10.2022)
 
"Чтобы не говорить по-русски". Дуда прокомментировал расходы на оборону

Президент Польши Дуда потребовал увеличить траты на оборону, "чтобы не говорить по-русски"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии нового созыва сената - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии нового созыва сената. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Польше приходится вкладывать большие деньги в оборону, чтобы "не пришлось говорить по-русски", заявил президент страны Анджей Дуда на экономическом форуме в Крынице, его слова приводит канал Polsat News.
"Досадно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но реальность такова, что это необходимо для того, чтобы нам не нужно было говорить по-русски", — сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Президент также отметил, что для страны "лучшим временем" был период с 2015-го по 2022 год. Он подчеркнул, что страны, которые сейчас поддерживают Киев, "стоят на стороне справедливости". Дуда также призвал не забывать "общую историю" двух государств.
Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
В российском МИД заявляли, что Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, "отмороженно русофобскую политику" на протяжении десяти лет. Он отметил, что такой курс — не что иное, как "политическая имбецильность".
Медведев также посоветовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет. Он отметил, задача поляков — вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.
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