https://ria.ru/20221021/dtp-1825682764.html

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 21.10.2022

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на перекрестке в Саратове, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи столкнулись на перекрестке в Саратове, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло в 12.30 (11.30 мск) на 317-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Волгоград у поворота на поселок Красный Октябрь, входящий в состав Саратова."По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей УАЗ. В результате ДТП пассажирка УАЗа 1957 года рождения, вторая пассажирка (ее возраст уточняется), а также пассажиры Peugeot - два мальчика 2018 и 2021 годов рождения - доставлены в больницу", - сказали журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что автомобиль УАЗ скорой помощи после столкновения опрокинулся на бок.Прокуратура области сообщила в Telegram-канале, что, предварительно, столкновение произошло на пересечении автодорог, а автомобиль скорой медицинской помощи вез на госпитализацию беременную. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html

https://ria.ru/20221021/dtp-1825666913.html

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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, дтп