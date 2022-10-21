Рейтинг@Mail.ru
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/dtp-1825666913.html
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche - РИА Новости, 21.10.2022
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche
Водитель Porsche в Красногорске спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, его ищет полиция, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:02
2022-10-21T14:54
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
красногорск
porsche
hyundai motor
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Водитель Porsche в Красногорске спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись с ДТП, как утверждается, на Путилковском шоссе в Подмосковье. После столкновения двух машин водитель одной из них неспешно выходит из искореженного автомобиля и покидает поле зрения видеокамер.Как рассказали РИА Новости в главке, авария произошла ночью на 2-м километре Путилковского шоссе. По предварительной информации, водитель Porsche на перекрестке выехал на красный и столкнулся с Hyundai, после чего скрылся с места происшествия."В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя" - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html
https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, московская область (подмосковье), красногорск, porsche, hyundai motor, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Porsche, Hyundai Motor, ДТП
14:02 21.10.2022 (обновлено: 14:54 21.10.2022)
 
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche

В Красногорске полиция ищет скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Porsche

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на проспекте Мира в Москве
Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Водитель Porsche в Красногорске спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись с ДТП, как утверждается, на Путилковском шоссе в Подмосковье. После столкновения двух машин водитель одной из них неспешно выходит из искореженного автомобиля и покидает поле зрения видеокамер.
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 10:48
На юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя
Как рассказали РИА Новости в главке, авария произошла ночью на 2-м километре Путилковского шоссе. По предварительной информации, водитель Porsche на перекрестке выехал на красный и столкнулся с Hyundai, после чего скрылся с места происшествия.
"В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя" - добавил собеседник агентства.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:58Туризм
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскPorscheHyundai MotorДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала