https://ria.ru/20221021/dtp-1825666913.html
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche - РИА Новости, 21.10.2022
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche
Водитель Porsche в Красногорске спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, его ищет полиция, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:02
2022-10-21T14:02
2022-10-21T14:54
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
красногорск
porsche
hyundai motor
дтп
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Водитель Porsche в Красногорске спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись с ДТП, как утверждается, на Путилковском шоссе в Подмосковье. После столкновения двух машин водитель одной из них неспешно выходит из искореженного автомобиля и покидает поле зрения видеокамер.Как рассказали РИА Новости в главке, авария произошла ночью на 2-м километре Путилковского шоссе. По предварительной информации, водитель Porsche на перекрестке выехал на красный и столкнулся с Hyundai, после чего скрылся с места происшествия."В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя" - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html
https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), красногорск, porsche, hyundai motor, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Porsche, Hyundai Motor, ДТП
14:02 21.10.2022 (обновлено: 14:54 21.10.2022)
В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche
В Красногорске полиция ищет скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Porsche