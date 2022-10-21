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Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой
Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой - РИА Новости, 21.10.2022
Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой
Семья погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой в Калужской области намерена подать в суд на артистку, рассказала в интервью телеканалу "360" сестра... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T05:58
2022-10-21T05:58
2022-10-21T11:16
происшествия
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калужская область
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Семья погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой в Калужской области намерена подать в суд на артистку, рассказала в интервью телеканалу "360" сестра женщины.По словам собеседницы журналистов, незадолго до трагедии ее родственница проводила время со своими двумя детьми, после чего муж отвез ее в деревню Грачевка и высадил жену на развилке в неосвещенном месте.Тем не менее собеседница канала подтвердила информацию, что женщина была пьяна в момент аварии.По данным областных управлений ГИБДД, МВД и прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября, в 22:20, в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки находилась артистка театра и кино Анна Большова. По его словам, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была сильно пьяна. Актриса, в свою очередь, была трезва, и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП.
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происшествия, анна большова, калужская область, россия
Происшествия, Анна Большова, Калужская область, Россия
05:58 21.10.2022 (обновлено: 11:16 21.10.2022)
Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой
Семья погибшей в ДТП под Калугой с участием Анны Большовой хочет подать в суд на актрису
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Семья погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой в Калужской области намерена подать в суд на артистку, рассказала
в интервью телеканалу "360" сестра женщины.
По словам собеседницы журналистов, незадолго до трагедии ее родственница проводила время со своими двумя детьми, после чего муж отвез ее в деревню Грачевка и высадил жену на развилке в неосвещенном месте.
"На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека?" — задалась вопросом сестра погибшей.
Тем не менее собеседница канала подтвердила информацию, что женщина была пьяна в момент аварии.
"Да, она была в нетрезвом состоянии", — отметила она.
По данным областных управлений ГИБДД, МВД и прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября, в 22:20, в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки находилась артистка театра и кино Анна Большова. По его словам, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была сильно пьяна. Актриса, в свою очередь, была трезва, и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП.