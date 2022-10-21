https://ria.ru/20221021/dtp-1825542637.html

Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой

Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой - РИА Новости, 21.10.2022

Сестра погибшей раскрыла детали ДТП с участием актрисы Большовой

Семья погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой в Калужской области намерена подать в суд на артистку, рассказала в интервью телеканалу "360" сестра... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T05:58

2022-10-21T05:58

2022-10-21T11:16

происшествия

анна большова

калужская область

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Семья погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой в Калужской области намерена подать в суд на артистку, рассказала в интервью телеканалу "360" сестра женщины.По словам собеседницы журналистов, незадолго до трагедии ее родственница проводила время со своими двумя детьми, после чего муж отвез ее в деревню Грачевка и высадил жену на развилке в неосвещенном месте.Тем не менее собеседница канала подтвердила информацию, что женщина была пьяна в момент аварии.По данным областных управлений ГИБДД, МВД и прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября, в 22:20, в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки находилась артистка театра и кино Анна Большова. По его словам, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была сильно пьяна. Актриса, в свою очередь, была трезва, и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП.

https://ria.ru/20221020/lenkom-1825367291.html

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происшествия, анна большова, калужская область, россия