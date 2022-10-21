https://ria.ru/20221021/donetsk-1825640686.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:10
2022-10-21T13:10
2022-10-21T13:10
донецк
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в мире
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, по улице Ахматовой пострадали мужчина и женщина, добавили в штабе.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825620611.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, в мире
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, В мире
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина, два человека пострадали