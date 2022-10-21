https://ria.ru/20221021/donetsk-1825640686.html

При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2022

При обстреле Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:10

2022-10-21T13:10

2022-10-21T13:10

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, по улице Ахматовой пострадали мужчина и женщина, добавили в штабе.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825620611.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, в мире