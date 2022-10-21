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При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2022
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При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:10
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донецк
кировский район
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, по улице Ахматовой пострадали мужчина и женщина, добавили в штабе.
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, в мире
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, В мире
13:10 21.10.2022
 
При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина, два человека пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мужчина погиб, двое мирных жителей пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по улице Ахматовой пострадали мужчина и женщина, добавили в штабе.
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ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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