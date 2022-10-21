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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:47
2022-10-21T12:47
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.45 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив еще три снаряда того же калибра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825626306.html
https://ria.ru/20221021/donetsk-1825594347.html
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
12:47 21.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 12:37Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.45 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив еще три снаряда того же калибра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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