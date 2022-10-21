Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.45 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив еще три снаряда того же калибра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.