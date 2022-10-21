https://ria.ru/20221021/donbass-1825629349.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:47

2022-10-21T12:47

2022-10-21T12:47

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.45 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив еще три снаряда того же калибра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825626306.html

https://ria.ru/20221021/donetsk-1825594347.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк