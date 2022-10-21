https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html

В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной

В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 21.10.2022

В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной

Военнослужащие из Донбасса, освобожденные в ходе обмена пленными с Украиной, который прошел в понедельник, вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:59

2022-10-21T08:59

2022-10-21T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

дарья морозова

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие из Донбасса, освобожденные в ходе обмена пленными с Украиной, который прошел в понедельник, вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на территорию ДНР вернулись 12 бойцов из этой республики и два из ЛНР, которые были освобождены в ходе процедуры обмена пленными с Украиной. Группу встречают временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен ДНР Дарья Морозова и другие официальные лица, передает корреспондент агентства."Обмен состоялся 12 октября, 110 на 110, который проходил между Российской Федерацией и Украиной. На данный момент здесь сейчас находятся 12 наших военнослужащих и два военнослужащих Луганской Народной Республики ", - сказала журналистам Морозова.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825185434.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча солдат, освобожденных из украинского плена В ДНР встречают освобожденных из украинского плена бойцов. На мероприятии присутствует глава ДНР Денис Пушилин , омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. 2022-10-21T08:59 true PT1M39S

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, дарья морозова, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина