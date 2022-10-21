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В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной
Военнослужащие из Донбасса, освобожденные в ходе обмена пленными с Украиной, который прошел в понедельник, вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:59
2022-10-21T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
дарья морозова
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие из Донбасса, освобожденные в ходе обмена пленными с Украиной, который прошел в понедельник, вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на территорию ДНР вернулись 12 бойцов из этой республики и два из ЛНР, которые были освобождены в ходе процедуры обмена пленными с Украиной. Группу встречают временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен ДНР Дарья Морозова и другие официальные лица, передает корреспондент агентства."Обмен состоялся 12 октября, 110 на 110, который проходил между Российской Федерацией и Украиной. На данный момент здесь сейчас находятся 12 наших военнослужащих и два военнослужащих Луганской Народной Республики ", - сказала журналистам Морозова.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825185434.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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Встреча солдат, освобожденных из украинского плена
В ДНР встречают освобожденных из украинского плена бойцов. На мероприятии присутствует глава ДНР Денис Пушилин , омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.
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в мире, денис пушилин, дарья морозова, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина
08:59 21.10.2022 (обновлено: 12:20 21.10.2022)
 
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной

В Донбасс вернулись 12 бойцов из ДНР и два из ЛНР, освобожденных после обмена пленными

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие из Донбасса, освобожденные в ходе обмена пленными с Украиной, который прошел в понедельник, вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на территорию ДНР вернулись 12 бойцов из этой республики и два из ЛНР, которые были освобождены в ходе процедуры обмена пленными с Украиной. Группу встречают временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен ДНР Дарья Морозова и другие официальные лица, передает корреспондент агентства.
"Обмен состоялся 12 октября, 110 на 110, который проходил между Российской Федерацией и Украиной. На данный момент здесь сейчас находятся 12 наших военнослужащих и два военнослужащих Луганской Народной Республики ", - сказала журналистам Морозова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:59
Москалькова заявила о нарушении режима тишины в процессе обмена пленными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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