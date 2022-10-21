https://ria.ru/20221021/dolgostroi-1825687017.html

Проблему с долгостроями в Волгограде решат к концу 2023 года

Проблему с долгостроями в Волгограде решат к концу 2023 года - РИА Новости, 21.10.2022

Проблему с долгостроями в Волгограде решат к концу 2023 года

Завершить строительство домов в Волгограде, возведение которых было заморожено на несколько лет, и помочь обманутым дольщикам планируется до конца 2023 года,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:02

волгоградская область

общество

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

волжский

жилье

обманутые дольщики в россии

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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Завершить строительство домов в Волгограде, возведение которых было заморожено на несколько лет, и помочь обманутым дольщикам планируется до конца 2023 года, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По информации администрации области, в пятницу Бочаров встретился с дольщиками на строительной площадке жилого комплекса "АхтубаСитиПарк" в городе Волжский. Люди с 2013 года ждут своих квартир. По данным ведомства, всего в ЖК два дома, если один при содействии областной власти удалось ввести в эксплуатацию три года назад, то строительство второго завершается. Готовность объекта составляет 95%, до конца 2022 года дольщики получат свои квартиры."В течение 2023 года мы планируем решить вопросы, связанные с защитой прав участников долевого строительства, которые оказались в сложной жизненной ситуации, полностью. Мы понимаем, что остались одни из самых сложных объектов - три МКД в городе Волгограде: дом по улице 50 лет Октября, ЖК "Парк Европейский", ЖК "Петровский", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По информации ведомства, в доме ЖК "АхтубаСитиПарк" приобретены 28 квартир для детей-сирот. Отмечается, что после выполнения программы по завершению долгостроев в области разработают региональную программу по обеспечению детей-сирот жильем.

https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html

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волгоградская область

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общество, андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, волжский, жилье, обманутые дольщики в россии