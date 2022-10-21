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СМИ: изъятые ФБР из дома Трампа секретные документы касались Ирана и Китая - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: изъятые ФБР из дома Трампа секретные документы касались Ирана и Китая
СМИ: изъятые ФБР из дома Трампа секретные документы касались Ирана и Китая - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: изъятые ФБР из дома Трампа секретные документы касались Ирана и Китая
Изъятые ФБР из резиденции экс-президента США Дональда Трампа секретные документы содержали информацию об Иране и КНР, сообщает в пятницу издание Washington Post РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:33
2022-10-21T20:34
в мире
дональд трамп
сша
иран
флорида
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Изъятые ФБР из резиденции экс-президента США Дональда Трампа секретные документы содержали информацию об Иране и КНР, сообщает в пятницу издание Washington Post со ссылкой на данные источников."Некоторые из секретных материалов &lt;...&gt; включали крайне чувствительные разведданные об Иране и Китае", - пишет издание со ссылкой на анонимные источники, которые уточняют, что по меньшей мере один секретный документ касался ракетной программы Тегерана, ряд других - касались разведданных о Пекине."Если бы они попали в руки к кому-либо, они могли бы раскрыть используемые США секретные методы сбора разведданных", - пишет издание. По оценке экспертов, раскрытие информации, содержащейся в найденных ФБР документах, могло потенциально представлять целый ряд потенциальных проблем - от раскрытия американских разведчиков и методов сбора информации, до потенциальной угрозы "возмездия" со стороны других стран за секретные действия Вашингтона.ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
https://ria.ru/20221020/ssha-1825334516.html
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в мире, дональд трамп, сша, иран, флорида, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Иран, Флорида, Федеральное бюро расследований США
20:33 21.10.2022 (обновлено: 20:34 21.10.2022)
 
СМИ: изъятые ФБР из дома Трампа секретные документы касались Ирана и Китая

WP сообщил, что изъятые ФБР в резиденции Трампа секретные документы касались Ирана и Китая

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Изъятые ФБР из резиденции экс-президента США Дональда Трампа секретные документы содержали информацию об Иране и КНР, сообщает в пятницу издание Washington Post со ссылкой на данные источников.
"Некоторые из секретных материалов <...> включали крайне чувствительные разведданные об Иране и Китае", - пишет издание со ссылкой на анонимные источники, которые уточняют, что по меньшей мере один секретный документ касался ракетной программы Тегерана, ряд других - касались разведданных о Пекине.
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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"Если бы они попали в руки к кому-либо, они могли бы раскрыть используемые США секретные методы сбора разведданных", - пишет издание. По оценке экспертов, раскрытие информации, содержащейся в найденных ФБР документах, могло потенциально представлять целый ряд потенциальных проблем - от раскрытия американских разведчиков и методов сбора информации, до потенциальной угрозы "возмездия" со стороны других стран за секретные действия Вашингтона.
ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
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