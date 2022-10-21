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Гуманитарная ситуация в ДНР местами остается непростой - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/dnr-1825736454.html
Гуманитарная ситуация в ДНР местами остается непростой
Гуманитарная ситуация в ДНР местами остается непростой - РИА Новости, 21.10.2022
Гуманитарная ситуация в ДНР местами остается непростой
Гуманитарная ситуация в Донецкой Народной республике местами остается непростой, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:50
2022-10-21T16:50
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
единая россия
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Донецкой Народной республике местами остается непростой, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Первая задача - помощь людям, которые нуждаются. Это гуманитарная составляющая. На освобожденных территориях там местами ситуация остается еще достаточно непростая", - сказал Пушилин журналистам после рабочего собрания актива Донецкого и Ростовского региональных отделений партии "Единая Россия".Еще одна задача регионального отделения, по его словам, - подготовка к зиме. "Там тоже оказание социальной помощи, которую в состоянии контролировать и где-то привлекать дополнительные ресурсы партия "Единая Россия", - заметил он.Также необходима всевозможная поддержка и проработка на местах народной программы ЕР "во всех ее проявлениях", добавил Пушилин.
https://ria.ru/20221021/donbass-1825680428.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, единая россия, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Здоровье - Общество
16:50 21.10.2022
 
Гуманитарная ситуация в ДНР местами остается непростой

Пушилин: гуманитарная ситуация на освобожденных территориях в ДНР остается непростой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Донецкой Народной республике местами остается непростой, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Первая задача - помощь людям, которые нуждаются. Это гуманитарная составляющая. На освобожденных территориях там местами ситуация остается еще достаточно непростая", - сказал Пушилин журналистам после рабочего собрания актива Донецкого и Ростовского региональных отделений партии "Единая Россия".
Еще одна задача регионального отделения, по его словам, - подготовка к зиме. "Там тоже оказание социальной помощи, которую в состоянии контролировать и где-то привлекать дополнительные ресурсы партия "Единая Россия", - заметил он.
Также необходима всевозможная поддержка и проработка на местах народной программы ЕР "во всех ее проявлениях", добавил Пушилин.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
14:45Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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