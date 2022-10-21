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В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/dnr-1825588320.html
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:54
2022-10-21T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка (Т-64БВ), две зенитные установки "ЗУ-23-2", семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.
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Варвара Скокшина
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в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
10:54 21.10.2022
 
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и трех танков за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка (Т-64БВ), две зенитные установки "ЗУ-23-2", семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 10:31Специальная военная операция на Украине
Киев передал ДНР меньше пленных, чем планировалось, заявила омбудсмен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаТ-72Б
 
 
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