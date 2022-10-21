https://ria.ru/20221021/dnr-1825588320.html

В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 21.10.2022

В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:54

2022-10-21T10:54

2022-10-21T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка (Т-64БВ), две зенитные установки "ЗУ-23-2", семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.

https://ria.ru/20221021/plennye-1825582294.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, т-72б