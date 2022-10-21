https://ria.ru/20221021/dnr-1825588320.html
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:54
2022-10-21T10:54
2022-10-21T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка (Т-64БВ), две зенитные установки "ЗУ-23-2", семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.
https://ria.ru/20221021/plennye-1825582294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и трех танков за сутки