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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:19
2022-10-21T09:19
2022-10-21T09:19
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском - артиллерию 152 мм. Выпустив 122 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Еленовка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 40 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221019/shtab-1825210037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса