https://ria.ru/20221021/dnr-1825557817.html

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:19

2022-10-21T09:19

2022-10-21T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810463459_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_3c146d914e9959cdb306c963abcc08fe.jpg

ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском - артиллерию 152 мм. Выпустив 122 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Еленовка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 40 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221019/shtab-1825210037.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк