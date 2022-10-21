https://ria.ru/20221021/dnr-1825549603.html

В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов

В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 21.10.2022

В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов

Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:11

2022-10-21T08:11

2022-10-21T08:11

в мире

донецкая народная республика

россия

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник полиции, начальник отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции Светлана Павенко."Начали работу пять пунктов по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. В городах Енакиево, Харцызск, Мангуш и два пункта в Донецке. Люди приходят на пункты, получают талончик электронной очереди в терминале и согласно талону подают документы… Необходимо иметь при себе оригиналы и копии свидетельства о рождении, последнем браке либо разводе и паспорт. Если паспорт гражданина Украины - он должен быть с переводом. Документы на украинском языке тоже должны быть с переводом", - сказала Павенко.

https://ria.ru/20221017/dnr-1824581864.html

донецкая народная республика

россия

енакиево

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, енакиево, ситуация в днр и лнр