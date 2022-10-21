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В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 21.10.2022
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В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов
Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:11
2022-10-21T08:11
в мире
донецкая народная республика
россия
енакиево
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник полиции, начальник отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции Светлана Павенко."Начали работу пять пунктов по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. В городах Енакиево, Харцызск, Мангуш и два пункта в Донецке. Люди приходят на пункты, получают талончик электронной очереди в терминале и согласно талону подают документы… Необходимо иметь при себе оригиналы и копии свидетельства о рождении, последнем браке либо разводе и паспорт. Если паспорт гражданина Украины - он должен быть с переводом. Документы на украинском языке тоже должны быть с переводом", - сказала Павенко.
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в мире, донецкая народная республика, россия, енакиево, ситуация в днр и лнр
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево, Ситуация в ДНР и ЛНР
08:11 21.10.2022
 
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов

В ДНР открылись первые после вхождения в состав России пункты выдачи российских паспортов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители ожидают выдачу российских паспортов в миграционной службе МВД ДНР в Донецке
Местные жители ожидают выдачу российских паспортов в миграционной службе МВД ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости
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Местные жители ожидают выдачу российских паспортов в миграционной службе МВД ДНР в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник полиции, начальник отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции Светлана Павенко.
"Начали работу пять пунктов по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. В городах Енакиево, Харцызск, Мангуш и два пункта в Донецке. Люди приходят на пункты, получают талончик электронной очереди в терминале и согласно талону подают документы… Необходимо иметь при себе оригиналы и копии свидетельства о рождении, последнем браке либо разводе и паспорт. Если паспорт гражданина Украины - он должен быть с переводом. Документы на украинском языке тоже должны быть с переводом", - сказала Павенко.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:03
Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕнакиевоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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