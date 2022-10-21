https://ria.ru/20221021/dnr-1825549603.html
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов
Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:11
2022-10-21T08:11
2022-10-21T08:11
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой Народной Республики в состав РФ пункты выдачи российских паспортов заработали в республике, сообщила журналистам подполковник полиции, начальник отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции Светлана Павенко."Начали работу пять пунктов по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. В городах Енакиево, Харцызск, Мангуш и два пункта в Донецке. Люди приходят на пункты, получают талончик электронной очереди в терминале и согласно талону подают документы… Необходимо иметь при себе оригиналы и копии свидетельства о рождении, последнем браке либо разводе и паспорт. Если паспорт гражданина Украины - он должен быть с переводом. Документы на украинском языке тоже должны быть с переводом", - сказала Павенко.
https://ria.ru/20221017/dnr-1824581864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, енакиево, ситуация в днр и лнр
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР открылись пять пунктов выдачи российских паспортов
В ДНР открылись первые после вхождения в состав России пункты выдачи российских паспортов