https://ria.ru/20221021/deti-1825773932.html

В Индонезии более ста детей умерли от внезапного отказа почек

В Индонезии более ста детей умерли от внезапного отказа почек - РИА Новости, 21.10.2022

В Индонезии более ста детей умерли от внезапного отказа почек

Более 100 детей скончались за последние 10 месяцев в Индонезии от скоротечной формы острой почечной недостаточности, проявляющейся внезапным резким сокращением... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:20

2022-10-21T18:20

2022-10-21T18:20

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БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Более 100 детей скончались за последние 10 месяцев в Индонезии от скоротечной формы острой почечной недостаточности, проявляющейся внезапным резким сокращением функции почек, но цифра может быть значительно большей из-за неполного охвата подобных случаев медицинской статистикой, заявил в пятницу в Джакарте министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин."За последние 10 месяцев в 22 провинциях Индонезии скончались от острой почечной недостаточности 133 ребенка в возрасте до 5 лет при общем количестве обращений с таким диагнозом, равным 241 случаю", - заявил на семинаре в столице страны глава минздрава Индонезии, слова которого приводит интернет-версия газеты Jakarta Globe.Министр отметил, что более 55% смертности в результате внезапно развивающейся острой почечной недостаточности, которая в течение дней может завершиться полной утратой функции почек и смертью пациента, - это чрезвычайно удручающий показатель."Количество невыявленных случаев смерти детей от острой почечной недостаточности может быть в три – пять раз выше названной цифры. На сегодня мы обладаем только информацией, поступающей из больниц, эти данные показывают цифры от 35 до 40 смертей в месяц, и эти цифры растут", - сообщил он, отметив, что далеко не во всех случаях родители заболевших детей обращаются в медицинские учреждения.Администрация по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов Индонезии, начавшая расследование случаев внезапного отказа почек у детей после того, как статистические данные минздрава показали резкий рост таких случаев, в четверг объявила об отзыве из аптек и медицинских учреждений детских лекарств в форме сиропов, включая детский парацетамол и сиропы от кашля производства ряда фармацевтических фирм, в продукции которых специалисты контрольного агентства обнаружили повышенное содержание этиленгликоля и ди-этиленгликоля, веществ, которые могут содержаться в лекарствах в качестве одного из активных элементов, но при превышении дозы могут вызвать ураганное поражение почек.Специалисты минздрава и контрольного агентства изучили истории болезни нескольких десятков погибших детей и выявили одну и ту же закономерность: серьезные проблемы с почками начинались у детей, болевших простудными заболеваниями, через два – три дня после начала приема жаропонижающих или лекарств от кашля в виде детских сиропов.Пока вывод об опасности некоторых детских лекарств-сиропов имеет статус подозрения, сообщил Буди Гунади Садукин."Вчера мы объявили в качестве превентивной меры временный запрет на все детские лекарства в виде сиропов, потенциально опасные для здоровья детей", - сказал он, пояснив, что расследование случаев смерти детей от внезапно развивавшейся острой почечной недостаточности началось еще в сентябре, а прорыв в нем произошел только в конце октября."В сентябре мы еще подозревали, что причиной происходящего могла быть неизвестная патогенная инфекция", - пояснил он, добавив, что ситуация изменилась с получением первых обобщений случаев внезапного отказа почек, которые показали вероятную связь болезни с приемом лекарств в виде детских сиропов.Недавно Индонезия начала импортировать из Сингапура произведенные там препараты от острой почечной недостаточности, которые уже показали положительную динамику у многих пациентов, сообщил министр.Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное применение этиленгликоля и ди-этиленгликоля – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.

https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825619080.html

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индонезия, джакарта, сингапур