https://ria.ru/20221021/deti-1825543899.html

Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей

Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей - РИА Новости, 21.10.2022

Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T06:21

2022-10-21T06:21

2022-10-21T06:21

мария львова-белова

сирия

россия

ирак

общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена."При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей... Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром "Чкаловский" в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика", - рассказали в пресс-службе уполномоченного.По данным пресс-службы, с аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров, после полного обследования они будут переданы родственникам.Кроме того, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку.Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время в аппарате уполномоченного по правам ребенка находятся еще более 1 тысячи заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками, детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.По данным пресс-службы, в рамках рабочего визита в Сирию 19-20 октября Львова-Белова провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвященных вывозу российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии, в том числе в Заевфратье. "Подготовлены документы на 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены", - сообщила пресс-служба.В поездке детского омбудсмена сопровождали представители МИД и Минздрава России."Специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы, вошедшие в состав российской делегации, взяли у детей в лагерях беженцев биоматериал для проведения анализа ДНК с целью установления и подтверждения родства и обработки поступивших заявлений", - добавили в пресс-службе.Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака – 124, из Сирии – 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России.

https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html

https://ria.ru/20220409/deti-1782659905.html

сирия

россия

ирак

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мария львова-белова, сирия, россия, ирак, общество