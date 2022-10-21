https://ria.ru/20221021/deti-1825543899.html
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей - РИА Новости, 21.10.2022
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T06:21
2022-10-21T06:21
2022-10-21T06:21
мария львова-белова
сирия
россия
ирак
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена."При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей... Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром "Чкаловский" в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика", - рассказали в пресс-службе уполномоченного.По данным пресс-службы, с аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров, после полного обследования они будут переданы родственникам.Кроме того, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку.Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время в аппарате уполномоченного по правам ребенка находятся еще более 1 тысячи заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками, детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.По данным пресс-службы, в рамках рабочего визита в Сирию 19-20 октября Львова-Белова провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвященных вывозу российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии, в том числе в Заевфратье. "Подготовлены документы на 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены", - сообщила пресс-служба.В поездке детского омбудсмена сопровождали представители МИД и Минздрава России."Специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы, вошедшие в состав российской делегации, взяли у детей в лагерях беженцев биоматериал для проведения анализа ДНК с целью установления и подтверждения родства и обработки поступивших заявлений", - добавили в пресс-службе.Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака – 124, из Сирии – 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России.
https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html
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мария львова-белова, сирия, россия, ирак, общество
Мария Львова-Белова, Сирия, Россия, Ирак, Общество
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей
Пресс-служба детского омбудсмена: в Москву из Сирии вернулись 38 российских детей
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей... Самолет ВКС
России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром "Чкаловский" в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика", - рассказали в пресс-службе уполномоченного.
По данным пресс-службы, с аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров, после полного обследования они будут переданы родственникам.
Кроме того, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время в аппарате уполномоченного по правам ребенка находятся еще более 1 тысячи заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками, детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака
.
По данным пресс-службы, в рамках рабочего визита в Сирию 19-20 октября Львова-Белова провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвященных вывозу российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии, в том числе в Заевфратье. "Подготовлены документы на 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены", - сообщила пресс-служба.
В поездке детского омбудсмена сопровождали представители МИД и Минздрава России.
"Специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы, вошедшие в состав российской делегации, взяли у детей в лагерях беженцев биоматериал для проведения анализа ДНК с целью установления и подтверждения родства и обработки поступивших заявлений", - добавили в пресс-службе.
Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина
. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака – 124, из Сирии – 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России.