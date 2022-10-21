https://ria.ru/20221021/demokratiya-1825681934.html

Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко

Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022

Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:50

2022-10-21T14:50

2022-10-21T16:12

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белоруссия

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опек

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии."Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь."Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции."Вот вам рыночная экономика. А демократия? Вот, если бы это в Минске "демократизировали" дубинками - это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия", - добавил он.

https://ria.ru/20221021/sbu-1825672284.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825665884.html

белоруссия

саудовская аравия

минск

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Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, саудовская аравия, минск, опек