14:50 21.10.2022 (обновлено: 16:12 21.10.2022)
Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна западная демократия и призвал жить своим умом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии.
"Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Надо делать только для себя, - подчеркнул Лукашенко.
"Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
"Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.
Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции.
Вчера, 13:58Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко