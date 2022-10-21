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Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
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Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко
Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:50
2022-10-21T16:12
в мире
александр лукашенко
белоруссия
саудовская аравия
минск
опек
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии."Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь."Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции."Вот вам рыночная экономика. А демократия? Вот, если бы это в Минске "демократизировали" дубинками - это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия", - добавил он.
https://ria.ru/20221021/sbu-1825672284.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, саудовская аравия, минск, опек
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Саудовская Аравия, Минск, ОПЕК
14:50 21.10.2022 (обновлено: 16:12 21.10.2022)
 
Белоруссии не нужна западная демократия, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна западная демократия и призвал жить своим умом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей Западом подходы к рынку и демократии.
"Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Надо делать только для себя, - подчеркнул Лукашенко.
"Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
"Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Лукашенко предложил СБУ приехать в Белоруссию и поговорить с ним лично
Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции.
"Вот вам рыночная экономика. А демократия? Вот, если бы это в Минске "демократизировали" дубинками - это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия", - добавил он.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:58
Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияСаудовская АравияМинскОПЕК
 
 
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