https://ria.ru/20221021/delo-1825648451.html

На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров

На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров - РИА Новости, 21.10.2022

На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров

Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:22

2022-10-21T13:22

2022-10-21T13:22

происшествия

красноярский край

ачинский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения, сообщает региональная прокуратура.В ведомстве пояснили, что 7 мая на несанкционированной свалке села Белый Яр произошло возгорание, огонь перешел на жилые дома и уничтожил 52 домовладения. В прокуратуре отметили, что в 2020 году Ачинский городской суд возложил на администрацию обязанность ликвидировать свалку, однако муниципалитет на исполнил решение. Кроме того, муниципалитет при подготовке к пожароопасному сезону не очистил земли села от сухой растительности, что способствовало быстрому распространению огня."Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы Ачинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)", - говорится в сообщении.В Telegram-канале пресс-службы судов Красноярского края сообщили, что глава Ачинского района Петр Хохлов временно отстранен от должности на время предварительного следствия и судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По данным властей, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.

https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html

красноярский край

ачинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, красноярский край, ачинский район, россия