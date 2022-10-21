На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров
На главу Ачинского района Красноярского края, где пожары уничтожили 52 дома, завели дело
Статуя Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения, сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что 7 мая на несанкционированной свалке села Белый Яр произошло возгорание, огонь перешел на жилые дома и уничтожил 52 домовладения. В прокуратуре отметили, что в 2020 году Ачинский городской суд возложил на администрацию обязанность ликвидировать свалку, однако муниципалитет на исполнил решение. Кроме того, муниципалитет при подготовке к пожароопасному сезону не очистил земли села от сухой растительности, что способствовало быстрому распространению огня.
"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы Ачинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале пресс-службы судов Красноярского края сообщили, что глава Ачинского района Петр Хохлов временно отстранен от должности на время предварительного следствия и судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По данным властей, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.