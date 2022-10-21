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На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров - РИА Новости, 21.10.2022
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На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров
На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров - РИА Новости, 21.10.2022
На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров
Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:22
2022-10-21T13:22
происшествия
красноярский край
ачинский район
россия
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения, сообщает региональная прокуратура.В ведомстве пояснили, что 7 мая на несанкционированной свалке села Белый Яр произошло возгорание, огонь перешел на жилые дома и уничтожил 52 домовладения. В прокуратуре отметили, что в 2020 году Ачинский городской суд возложил на администрацию обязанность ликвидировать свалку, однако муниципалитет на исполнил решение. Кроме того, муниципалитет при подготовке к пожароопасному сезону не очистил земли села от сухой растительности, что способствовало быстрому распространению огня."Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы Ачинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)", - говорится в сообщении.В Telegram-канале пресс-службы судов Красноярского края сообщили, что глава Ачинского района Петр Хохлов временно отстранен от должности на время предварительного следствия и судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По данным властей, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.
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происшествия, красноярский край, ачинский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Ачинский район, Россия
13:22 21.10.2022
 
На главу Ачинского района Красноярского края завели дело из-за пожаров

На главу Ачинского района Красноярского края, где пожары уничтожили 52 дома, завели дело

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Дело о халатности и неисполнении решения суда завели на главу Ачинского района Красноярского края, где масштабные майские пожары уничтожили 52 домовладения, сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что 7 мая на несанкционированной свалке села Белый Яр произошло возгорание, огонь перешел на жилые дома и уничтожил 52 домовладения. В прокуратуре отметили, что в 2020 году Ачинский городской суд возложил на администрацию обязанность ликвидировать свалку, однако муниципалитет на исполнил решение. Кроме того, муниципалитет при подготовке к пожароопасному сезону не очистил земли села от сухой растительности, что способствовало быстрому распространению огня.
"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы Ачинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале пресс-службы судов Красноярского края сообщили, что глава Ачинского района Петр Хохлов временно отстранен от должности на время предварительного следствия и судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По данным властей, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.
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ПроисшествияКрасноярский крайАчинский районРоссия
 
 
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