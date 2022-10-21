https://ria.ru/20221021/delo-1825612144.html
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области - РИА Новости, 21.10.2022
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области
Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:56
2022-10-21T11:56
2022-10-21T12:04
происшествия
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали."Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители", - говорится в сообщении.Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/obstrel-1825585017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:56 21.10.2022 (обновлено: 12:04 21.10.2022)
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области
СК возбудил дело после украинского обстрела мирных граждан на переправе под Херсоном