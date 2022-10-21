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СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области - РИА Новости, 21.10.2022
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СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области - РИА Новости, 21.10.2022
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области
Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:56
2022-10-21T12:04
происшествия
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали."Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители", - говорится в сообщении.Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами.
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херсонская область
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происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:56 21.10.2022 (обновлено: 12:04 21.10.2022)
 
СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области

СК возбудил дело после украинского обстрела мирных граждан на переправе под Херсоном

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.
"Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители", - говорится в сообщении.
Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами.
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
Вчера, 10:45В России
Власти Херсонщины: ответ на обстрел переправы будет очень жестким
 
ПроисшествияХерсонская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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