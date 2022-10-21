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СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области

СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области - РИА Новости, 21.10.2022

СК возбудил дело после украинского обстрела переправы в Херсонской области

Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:56

2022-10-21T11:56

2022-10-21T12:04

происшествия

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело по факту украинского обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали."Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители", - говорится в сообщении.Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/obstrel-1825585017.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)