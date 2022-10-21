https://ria.ru/20221021/dela-1825703485.html

В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы

В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 21.10.2022

В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы

Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:42

2022-10-21T15:42

2022-10-21T15:42

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 21 окт - РИА Новости. Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по республике Башкортостан во взаимодействии с МВД по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, осуществивших умышленное повреждение имущества в Архангельском и Зианчуринском районах республики", - говорится в сообщении.Установлено, что 26 сентября житель села Исянгулово 1983 года рождения попытался поджечь здание с административными помещениями, среди которых находился призывной пункт военного комиссариата Кугарчинского и Зианчуринского районов, бросив бутылку с зажигательной смесью и повредив оконный блок, информирует ведомство.По данным пресс-службы, 8 октября житель села Архангельское 2004 года рождения, первокурсник Башкирского государственного аграрного университета, разбил окно в помещении военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета и разлил принесенную с собой горючую жидкость внутри помещения. В результате пожара помещению нанесен значительный ущерб."В отношении мужчин возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности", - сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

https://ria.ru/20221020/voenkomaty-1825300519.html

https://ria.ru/20221014/podzhog-1823917417.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан, происшествия