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В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 21.10.2022
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В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы - РИА Новости, 21.10.2022
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы
Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:42
2022-10-21T15:42
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по республике Башкортостан во взаимодействии с МВД по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, осуществивших умышленное повреждение имущества в Архангельском и Зианчуринском районах республики", - говорится в сообщении.Установлено, что 26 сентября житель села Исянгулово 1983 года рождения попытался поджечь здание с административными помещениями, среди которых находился призывной пункт военного комиссариата Кугарчинского и Зианчуринского районов, бросив бутылку с зажигательной смесью и повредив оконный блок, информирует ведомство.По данным пресс-службы, 8 октября житель села Архангельское 2004 года рождения, первокурсник Башкирского государственного аграрного университета, разбил окно в помещении военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета и разлил принесенную с собой горючую жидкость внутри помещения. В результате пожара помещению нанесен значительный ущерб."В отношении мужчин возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности", - сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
https://ria.ru/20221020/voenkomaty-1825300519.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан, происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Башкортостан, Происшествия
15:42 21.10.2022
 
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы

В Башкирии возбудили дела против местных жителей, пытавшихся поджечь два военкомата

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / ФСБ России
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Управление ФСБ России по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов, сообщает пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по республике Башкортостан во взаимодействии с МВД по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, осуществивших умышленное повреждение имущества в Архангельском и Зианчуринском районах республики", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 26 сентября житель села Исянгулово 1983 года рождения попытался поджечь здание с административными помещениями, среди которых находился призывной пункт военного комиссариата Кугарчинского и Зианчуринского районов, бросив бутылку с зажигательной смесью и повредив оконный блок, информирует ведомство.
По данным пресс-службы, 8 октября житель села Архангельское 2004 года рождения, первокурсник Башкирского государственного аграрного университета, разбил окно в помещении военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета и разлил принесенную с собой горючую жидкость внутри помещения. В результате пожара помещению нанесен значительный ущерб.
"В отношении мужчин возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности", - сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика БашкортостанПроисшествия
 
 
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