https://ria.ru/20221021/britaniya-1825631961.html

Около 32 миллионов британцев испытывают трудности с оплатой счетов

Около 32 миллионов британцев испытывают трудности с оплатой счетов - РИА Новости, 21.10.2022

Около 32 миллионов британцев испытывают трудности с оплатой счетов

Около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:53

2022-10-21T12:53

2022-10-21T12:53

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни, следует из результатов исследования, проведенного Управлением финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA)."31,9 миллиона людей (60% взрослого населения) по всей Великобритании испытывают большие трудности или некоторые трудности с оплатой счетов, что на 6 миллионов больше, чем в 2020 году", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.Из них 7,8 миллиона испытывают серьезные трудности с оплатой счетов из-за сложной экономической ситуации, что на 2,5 миллиона больше, чем в 2020 году, отмечается в исследовании.Уточняется, что в мае 2022 года 12,9 миллиона жителей Великобритании (24%) имели низкую финансовую стабильность, что на 2,2 миллиона больше, чем в 2020 году. Это значит, что эти люди находятся в тяжелом финансовом положении или быстро могут в нем оказаться в случае усугубления экономической ситуации. Эта цифра может быть еще больше, однако многие граждане еще имеют накопленные сбережения, которые помогают им оплачивать выросшие счета, отмечается на сайте.Исследование проводилось с февраля по июнь 2022 года и составлено на основе опросов 19 145 британцев.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, великобритания, россия, украина