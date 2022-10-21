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Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии - РИА Новости, 21.10.2022
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Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии
Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии - РИА Новости, 21.10.2022
Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии
Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента сбоку от... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:17
2022-10-21T10:57
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента сбоку от Биг-Бена, пишет газета Daily Star.Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс"."Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо… было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца", - говорится в сообщении. Издание опубликовало видео, на котором видно спроецированное изображение салата с глазами и париком и подписью газеты Daily Star.Вестминстерский дворец построен в середине XIX века на месте средневекового дворца. Некоторые его части — несколько залов и одна из башен — датируются XI веком. Одна из его башен, называемая Биг-Бен по имени самого большого из шести колоколов, считается символом Британии. Дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, юнеско
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, ЮНЕСКО
10:17 21.10.2022 (обновлено: 10:57 21.10.2022)
 
Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии

Daily Star: на здании парламента Британии появилось фото салата, "победившего" Трасс

Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента
Изображение салата, который одержал победу над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента
Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента сбоку от Биг-Бена, пишет газета Daily Star.
Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
"Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо… было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца", - говорится в сообщении. Издание опубликовало видео, на котором видно спроецированное изображение салата с глазами и париком и подписью газеты Daily Star.
Вестминстерский дворец построен в середине XIX века на месте средневекового дворца. Некоторые его части — несколько залов и одна из башен — датируются XI веком. Одна из его башен, называемая Биг-Бен по имени самого большого из шести колоколов, считается символом Британии. Дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:47
"Зато мемуары будут короткие": британцы прокомментировали отставку Трасс
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
20 октября, 17:32
Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияЮНЕСКО
 
 
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