https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии

Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии - РИА Новости, 21.10.2022

Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии

Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента сбоку от... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:17

2022-10-21T10:17

2022-10-21T10:57

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Изображение салата, который "одержал победу" над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента сбоку от Биг-Бена, пишет газета Daily Star.Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс"."Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо… было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца", - говорится в сообщении. Издание опубликовало видео, на котором видно спроецированное изображение салата с глазами и париком и подписью газеты Daily Star.Вестминстерский дворец построен в середине XIX века на месте средневекового дворца. Некоторые его части — несколько залов и одна из башен — датируются XI веком. Одна из его башен, называемая Биг-Бен по имени самого большого из шести колоколов, считается символом Британии. Дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825444755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, великобритания, юнеско