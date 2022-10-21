"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР

"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее это наша задача — вытащить каждого, будем работать на этом направлении", — сказал Пушилин, обращаясь к бойцам во время чаепития.