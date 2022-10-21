"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
В Новоазовске их встречали с цветами — бойцов, освобожденных при обмене с Украиной.
В Новоазовске их встречали с цветами — бойцов, освобожденных при обмене с Украиной.
Домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР.
Домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР.
Местные активисты приготовили для воинов торжественный прием.
Местные активисты приготовили для воинов торжественный прием.
Встреча бойцов с родными.
Обмен пленными в формате "110 на 110" произошел между Россией и Украиной в понедельник.
Обмен пленными в формате "110 на 110" произошел между Россией и Украиной в понедельник.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал соотечественников героями.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал соотечественников героями.
"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее это наша задача — вытащить каждого, будем работать на этом направлении", — сказал Пушилин, обращаясь к бойцам во время чаепития.
"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее это наша задача — вытащить каждого, будем работать на этом направлении", — сказал Пушилин, обращаясь к бойцам во время чаепития.
"Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили", — добавил врио главы ДНР.
"Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили", — добавил врио главы ДНР.