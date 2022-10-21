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"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/boytsy-1825629125.html
"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
В ДНР встретили освобожденных из украинского плена. Кадры из Новоазовска, где бойцы увиделись с родными, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.10.2022
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фото
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
пленные
новоазовск
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В ДНР встретили освобожденных из украинского плена. Кадры из Новоазовска, где бойцы увиделись с родными, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, денис пушилин, донецкая народная республика, пленные, новоазовск
Фото, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, пленные, Новоазовск
13:19 21.10.2022 (обновлено: 17:34 21.10.2022)
 

"Наконец вы дома": встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР

Читать ria.ru в
В ДНР встретили освобожденных из украинского плена. Кадры из Новоазовска, где бойцы увиделись с родными, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Новоазовске их встречали с цветами — бойцов, освобожденных при обмене с Украиной.

Встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
1 из 8

В Новоазовске их встречали с цветами — бойцов, освобожденных при обмене с Украиной.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР.

Родные и близкие встречают вернувшихся из плена бойцов в Новоазовске Донецкой народной республики
2 из 8

Домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Местные активисты приготовили для воинов торжественный прием.

Местные активисты встречают вернувшихся из плена бойцов в Новоазовске Донецкой народной республики
3 из 8

Местные активисты приготовили для воинов торжественный прием.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Встреча бойцов с родными.

Встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
4 из 8

Встреча бойцов с родными.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Обмен пленными в формате "110 на 110" произошел между Россией и Украиной в понедельник.

Встреча вернувшихся из плена бойцов в Новоазовске Донецкой народной республики
5 из 8

Обмен пленными в формате "110 на 110" произошел между Россией и Украиной в понедельник.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал соотечественников героями.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин встречает вернувшихся из плена бойцов в Новоазовске Донецкой народной республики
6 из 8

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал соотечественников героями.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее это наша задача — вытащить каждого, будем работать на этом направлении", — сказал Пушилин, обращаясь к бойцам во время чаепития.

Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики
7 из 8

"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее это наша задача — вытащить каждого, будем работать на этом направлении", — сказал Пушилин, обращаясь к бойцам во время чаепития.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили", — добавил врио главы ДНР.

Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики
8 из 8

"Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили", — добавил врио главы ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликапленныеНовоазовск
 
 
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