Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/blok-1825619445.html
Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов
Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов - РИА Новости, 21.10.2022
Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов
Генпрокуратура России с начала года внесла в Роскомнадзор более 700 требований, по которым закрыт доступ к сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:17
2022-10-21T12:17
игорь краснов
россия
белоруссия
брест
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России с начала года внесла в Роскомнадзор более 700 требований, по которым закрыт доступ к сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В пятницу белорусском Бресте под председательством генпрокуроров России и Беларуси Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Главы прокуратур обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизма.Как отметила пресс-служба, для обеих стран наиболее актуальной проблемой является совершение экстремистских преступлений с использованием интернета."В текущем году Генпрокуратурой России в Роскомнадзор внесено свыше 700 требований, на основании которых запрещен доступ к подобным интернет-ресурсам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221020/tokaev-1825251439.html
россия
белоруссия
брест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь краснов, россия, белоруссия, брест, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Игорь Краснов, Россия, Белоруссия, Брест, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:17 21.10.2022
 
Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов

Генпрокуратура с начала года добилась блокировки свыше 700 экстремистских сайтов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России с начала года внесла в Роскомнадзор более 700 требований, по которым закрыт доступ к сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В пятницу белорусском Бресте под председательством генпрокуроров России и Беларуси Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Главы прокуратур обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизма.
Как отметила пресс-служба, для обеих стран наиболее актуальной проблемой является совершение экстремистских преступлений с использованием интернета.
"В текущем году Генпрокуратурой России в Роскомнадзор внесено свыше 700 требований, на основании которых запрещен доступ к подобным интернет-ресурсам", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 00:51
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
 
Игорь КрасновРоссияБелоруссияБрестГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала