https://ria.ru/20221021/blok-1825619445.html

Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов

Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов - РИА Новости, 21.10.2022

Генпрокуратура с начала года добилась блокировки 700 экстремистских сайтов

Генпрокуратура России с начала года внесла в Роскомнадзор более 700 требований, по которым закрыт доступ к сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:17

2022-10-21T12:17

2022-10-21T12:17

игорь краснов

россия

белоруссия

брест

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России с начала года внесла в Роскомнадзор более 700 требований, по которым закрыт доступ к сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В пятницу белорусском Бресте под председательством генпрокуроров России и Беларуси Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Главы прокуратур обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизма.Как отметила пресс-служба, для обеих стран наиболее актуальной проблемой является совершение экстремистских преступлений с использованием интернета."В текущем году Генпрокуратурой России в Роскомнадзор внесено свыше 700 требований, на основании которых запрещен доступ к подобным интернет-ресурсам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221020/tokaev-1825251439.html

россия

белоруссия

брест

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игорь краснов, россия, белоруссия, брест, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)