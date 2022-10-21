https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825792132.html

Пермский край запускает программу по благоустройству школьных дворов

Пермский край запускает программу по благоустройству школьных дворов - РИА Новости, 21.10.2022

Пермский край запускает программу по благоустройству школьных дворов

В Пермском крае в течение трех лет приведут в порядок территории 195 школ, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:15

2022-10-21T19:15

2022-10-21T19:15

пермский край

дмитрий махонин

общество

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ПЕРМЬ, 21 окт – РИА Новости. В Пермском крае в течение трех лет приведут в порядок территории 195 школ, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Краевая программа по благоустройству "Школьный двор" разработана по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, отмечают в пресс-службе губернатора."Благодаря краевой поддержке в ближайшие три года планируется преобразить уличные пространства на территории 195 школ", – говорится в сообщении.Как уточняют в пресс-службе губернатора Пермского края, при благоустройстве возле школ будут оборудованы площадки для организации линеек и других торжественных мероприятий со стационарным флагштоком. Кроме того, в перечень работ могут войти устройство разноуровневых пространств для отдыха, озеленение. Предусмотрено также строительство площадок для активного отдыха, например, игровых комплексов, тренажеров или спортивных снарядов для воркаута. Дополнительно школы могут организовать музеи под открытым небом, шахматные уголки, уличные интерактивные научные модели и головоломки и другое."В последние годы мы много вкладываемся в ремонты кабинетов, спортзалов, столовых, закупку нового оборудования и мебели, открываем профильные классы, "Точки роста". Но школьные дворы тоже являются частью образовательного пространства, и мы хотим сделать так, чтобы ребятам было интересно и полезно проводить там время", – сказал Махонин.В пресс-службе губернатора добавляют, что первые проекты по благоустройству 40 школьных дворов будут реализованы летом 2023 года. "До середины декабря текущего года участникам программы предстоит пройти конкурсную защиту своих разработанных дизайн-проектов перед администрацией муниципалитета и экспертной группой", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221020/detsad-1825386263.html

https://ria.ru/20220921/dogazifikatsiya-1818369067.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, общество