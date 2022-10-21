https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825693955.html

Власти Воронежской области выделили средства на комфортную среду

Власти Воронежской области выделили средства на комфортную среду - РИА Новости, 21.10.2022

Власти Воронежской области выделили средства на комфортную среду

Более 2 миллиардов рублей направлено на реализацию национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Воронежской области в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:17

2022-10-21T15:17

2022-10-21T15:49

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

острогожск

семилуки

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей направлено на реализацию национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Воронежской области в 2022 году, сообщает Воронежская областная дума.В региональном парламенте по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова проходят встречи председателей комитетов заксобрания с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам девяти месяцев 2022 года. В частности, обсуждались промежуточные итоги реализации нацпроектов в сфере ЖКХ."В 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе предусмотрено финансирование в размере более 2,3 миллиарда рублей, в том числе, на благоустройство дворов и общественных пространств – свыше 1,8 миллиарда рублей", - отметил Владимир Нетёсов.По данным областной думы, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" уже заключено 104 муниципальных контракта на сумму более 1,7 миллиарда рублей, средства федерального бюджета "законтрактованы в полном объеме".На реализацию проектов – победителей конкурса малых городов в регионе направят почти 527,5 миллиона рублей. Проекты реализуются в городах Острогожск, Бутурлиновка, Семилуки и Эртиль. Также продолжается реализация трех проектов – победителей Всероссийского конкурса 2021 года в городах Лиски, Бобров и Богучар. Срок их завершения – 1 ноября текущего года."Что касается регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", то в его рамках в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 505,6 миллиона рублей. Из этих средств уже освоено 327 миллионов рублей, переселено 104 человека из 49 помещений площадью 1,6 тысячи квадратных метров", - сообщает заксобрание.На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2022 году выделены почти 457 миллионов рублей. Запланировано и законтрактовано 100% строительство семи объектов, в том числе трех переходящих с 2021 года.

https://ria.ru/20221020/obrazovanie-1825515743.html

https://ria.ru/20221020/dorogi-1825511411.html

воронежская область

острогожск

семилуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир нетесов, воронежская область, острогожск, семилуки, воронежская областная дума