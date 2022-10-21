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Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников - РИА Новости, 21.10.2022
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Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников
Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников - РИА Новости, 21.10.2022
Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников
Армянский бизнес может заполнить освободившиеся ниши на российском рынке, заявил в пятницу в Ереване министр экономического развития РФ Максим Решетников после... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:35
2022-10-21T18:35
экономика
максим решетников
россия
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Армянский бизнес может заполнить освободившиеся ниши на российском рынке, заявил в пятницу в Ереване министр экономического развития РФ Максим Решетников после встречи с армянскими предпринимателями."Мы предметно обсуждали тему производственной кооперации, поскольку сейчас на российском рынке освободились ниши, и армянский бизнес может, готов, хочет заполнить эти ниши. Это дополнительные возможности развития армянской экономики... Сейчас реально есть окно возможностей, и очень важно, чтобы окно возможностей было использовано в интересах армянской и российской экономики", - сказал Решетников.Он отметил, что на встрече состоялся хороший, откровенный разговор, обмен мнениями. "Мы договорились сделать "горячую линию", чтобы армянский бизнес мог задавать вопросы, мы будем оперативно на них отвечать, предоставлять всю информацию", - отметил министр. По его словам, через "горячую линию" российский бизнес также может контактировать с минэкономики Армении. "Это будет двусторонний канал связи", - сказал Решетников.Он добавил, что двустороннее экономическое сотрудничество активно развивается. "У нас по прошлому году товарооборот вырос на 40%, по восьми месяцам этого года еще на 60%. Плюс к этому идет большой поток (денежных - ред.) переводов в Армению из России, поскольку здесь достаточно много россиян, которые активно работают на российскую экономику, и действуют армянские компании", - отметил Решентников.Он заявил, что все это требует постоянного решения возникающих задач. "Главный вопрос - это логистика, в том числе и работа пропускного пункта "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ред.), которая находится на особом контроле российского правительства", - сказал Решетников. Он напомнил, что через этот КПП идет большой поток грузов в РФ и из России в Армению. По его словам, важными задачами являются также организация паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ", вопросы, связанные с финансами, в том числе с финансовыми транзакциями в свете различного рода ограничений, накладываемых третьими странами."В том числе мы предлагали рассмотреть возможность выхода на российский финансовый рынок для того, чтобы получить те ресурсы которые есть", - отметил министр.
https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html
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экономика, максим решетников, россия, армения, ереван
Экономика, Максим Решетников, Россия, Армения, Ереван
18:35 21.10.2022
 
Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников

Решетников: армянский бизнес может заполнить освободившиеся ниши на рынке России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Армянский бизнес может заполнить освободившиеся ниши на российском рынке, заявил в пятницу в Ереване министр экономического развития РФ Максим Решетников после встречи с армянскими предпринимателями.
"Мы предметно обсуждали тему производственной кооперации, поскольку сейчас на российском рынке освободились ниши, и армянский бизнес может, готов, хочет заполнить эти ниши. Это дополнительные возможности развития армянской экономики... Сейчас реально есть окно возможностей, и очень важно, чтобы окно возможностей было использовано в интересах армянской и российской экономики", - сказал Решетников.
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Он отметил, что на встрече состоялся хороший, откровенный разговор, обмен мнениями. "Мы договорились сделать "горячую линию", чтобы армянский бизнес мог задавать вопросы, мы будем оперативно на них отвечать, предоставлять всю информацию", - отметил министр. По его словам, через "горячую линию" российский бизнес также может контактировать с минэкономики Армении. "Это будет двусторонний канал связи", - сказал Решетников.
Он добавил, что двустороннее экономическое сотрудничество активно развивается. "У нас по прошлому году товарооборот вырос на 40%, по восьми месяцам этого года еще на 60%. Плюс к этому идет большой поток (денежных - ред.) переводов в Армению из России, поскольку здесь достаточно много россиян, которые активно работают на российскую экономику, и действуют армянские компании", - отметил Решентников.
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Он заявил, что все это требует постоянного решения возникающих задач. "Главный вопрос - это логистика, в том числе и работа пропускного пункта "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ред.), которая находится на особом контроле российского правительства", - сказал Решетников. Он напомнил, что через этот КПП идет большой поток грузов в РФ и из России в Армению. По его словам, важными задачами являются также организация паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ", вопросы, связанные с финансами, в том числе с финансовыми транзакциями в свете различного рода ограничений, накладываемых третьими странами.
"В том числе мы предлагали рассмотреть возможность выхода на российский финансовый рынок для того, чтобы получить те ресурсы которые есть", - отметил министр.
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