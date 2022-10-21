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"Истинное лицо Кавказа" покажут на Биеннале современного искусства в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221021/biennale-1825585942.html
"Истинное лицо Кавказа" покажут на Биеннале современного искусства в Москве
"Истинное лицо Кавказа" покажут на Биеннале современного искусства в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
"Истинное лицо Кавказа" покажут на Биеннале современного искусства в Москве
Сегодня, 21 октября, в московском Центре дизайна ARTPLAY стартует II Международная биеннале современного искусства Кавказа, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:33
2022-10-21T11:40
культура
новости культуры
artplay
северный кавказ
москва
турция
выставки
музеи
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сегодня, 21 октября, в московском Центре дизайна ARTPLAY стартует II Международная биеннале современного искусства Кавказа, сообщает пресс-служба проекта. В этом году выставка сфокусируется на исследовании и переосмыслении клише о кавказских народах. "Этот проект поможет налаживанию культурного диалога, покажет все богатство и разнообразие нашей культуры, станет важным этапом в становлении современного искусства Кавказа", — считает организатор и куратор I и II Международной биеннале современного искусства Кавказа, Президент Фонда современного искусства Кавказа Заира Астемирова.Зрители увидят "масштабную инсталляцию, обыгрывающую форму горы с камнями и землей, привезенными со всего Кавказа, и с проекцией на большом экране". Также в экспозиции представлены классическая живопись и графика, стрит- и видео-арт, NFT.На выставке работы "185 участников из всех республик Северного Кавказа и других стран мира, в том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании", рассказывают в пресс-службе. "Для Минкульта ЧР, для Музея ЧР и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой”, — говорит Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.В Москве биеннале завершится 27 октября. Затем выставка "отправится в "тур" по кавказским музеям". Среди них Музей Чеченской Республики, Дагестанский Музей изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале, Музей истории мировых культур и религий в Дербенте и галерея "Экспромт" в Нальчике.Первая Кавказская биеннале прошла в Artplay в 2019. Ее темой стал поиск идентичности, исследование темы современного кавказского искусства и составление картографии. В проекте приняло участие более 100 северо-кавказских художников разных направлений и поколений, приверженцев традиций и новаторов, художников диаспоры и зарубежных участников.
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новости культуры, artplay , северный кавказ, москва, турция, выставки, музеи, биеннале, искусство, кавказ, англия, франция, германия, бельгия, израиль, китай, иордания
Культура, Новости культуры, ARTPLAY , Северный Кавказ, Москва, Турция, Выставки, Музеи, Биеннале, Искусство, Кавказ, Англия, Франция, Германия, Бельгия, Израиль, Китай, Иордания
11:33 21.10.2022 (обновлено: 11:40 21.10.2022)
 
"Истинное лицо Кавказа" покажут на Биеннале современного искусства в Москве

Вторая Биеннале современного искусства Кавказа пройдет в ARTPLAY с 21 по 27 октября

© Фото : Центр дизайна ARTPLAY Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сегодня, 21 октября, в московском Центре дизайна ARTPLAY стартует II Международная биеннале современного искусства Кавказа, сообщает пресс-служба проекта.
В этом году выставка сфокусируется на исследовании и переосмыслении клише о кавказских народах. "Этот проект поможет налаживанию культурного диалога, покажет все богатство и разнообразие нашей культуры, станет важным этапом в становлении современного искусства Кавказа", — считает организатор и куратор I и II Международной биеннале современного искусства Кавказа, Президент Фонда современного искусства Кавказа Заира Астемирова.
© Фото : Центр дизайна ARTPLAYБиеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
1 из 2
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY

Биеннале современного искусства Кавказа

Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
2 из 2

Биеннале современного искусства Кавказа

© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
1 из 2
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
2 из 2

Биеннале современного искусства Кавказа

© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
Зрители увидят "масштабную инсталляцию, обыгрывающую форму горы с камнями и землей, привезенными со всего Кавказа, и с проекцией на большом экране". Также в экспозиции представлены классическая живопись и графика, стрит- и видео-арт, NFT.
На выставке работы "185 участников из всех республик Северного Кавказа и других стран мира, в том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании", рассказывают в пресс-службе.
"Для Минкульта ЧР, для Музея ЧР и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой”, — говорит Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.
© Фото : Центр дизайна ARTPLAYБиеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
1 из 2
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY

Биеннале современного искусства Кавказа в ARTPLAY

Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
2 из 2

Биеннале современного искусства Кавказа в ARTPLAY

© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
1 из 2
Биеннале современного искусства Кавказа в центре дизайна ARTPLAY
© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
2 из 2

Биеннале современного искусства Кавказа в ARTPLAY

© Фото : Центр дизайна ARTPLAY
В Москве биеннале завершится 27 октября. Затем выставка "отправится в "тур" по кавказским музеям". Среди них Музей Чеченской Республики, Дагестанский Музей изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале, Музей истории мировых культур и религий в Дербенте и галерея "Экспромт" в Нальчике.
Первая Кавказская биеннале прошла в Artplay в 2019. Ее темой стал поиск идентичности, исследование темы современного кавказского искусства и составление картографии. В проекте приняло участие более 100 северо-кавказских художников разных направлений и поколений, приверженцев традиций и новаторов, художников диаспоры и зарубежных участников.
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