https://ria.ru/20221021/besporyadki-1825801508.html

Россиян среди пострадавших в беспорядках в Чаде нет, сообщили в посольстве

Россиян среди пострадавших в беспорядках в Чаде нет, сообщили в посольстве - РИА Новости, 21.10.2022

Россиян среди пострадавших в беспорядках в Чаде нет, сообщили в посольстве

Россия обеспокоена беспорядками в Чаде, рассчитывает на то, что властям удастся стабилизировать ситуацию, заявили в пятницу в российском дипведомстве. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:55

2022-10-21T19:55

2022-10-21T20:08

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чад

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена беспорядками в Чаде, рассчитывает на то, что властям удастся стабилизировать ситуацию, заявили в пятницу в российском дипведомстве.Ранее премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около 300 человек пострадали."Обеспокоены развитием ситуации в Республике Чад, где 20 октября в Нджамене и ряде других городов начались крупные протестные акции, в которых приняло участие более полутора тысяч человек. Манифестанты выступали против обнародованного властями страны решения о продлении срока переходного периода еще на два года и требовали у действующего руководства незамедлительно выполнить обещание о возвращении к демократической форме правления. В ходе столкновений с силами правопорядка погибло несколько десятков человек, среди которых – сотрудники правоохранительных органов, сотни получили серьезные ранения", - говорится в заявлении на сайте министерства."Выражаем надежду, что чадским властям удастся стабилизировать ситуацию. Полагаем, что диалог с протестующими в рамках действующего законодательства и отказ от действий, способных привести к эскалации конфликта, должны стать основой для нормализации обстановки", - указали в министерстве.Как отметили в МИД, по информации российского посольства в Нджамене, пострадавших среди российских граждан, находящихся на территории Чада, нет."Призываем соотечественников отказаться от поездок в Республику Чад, не вызванных крайней необходимостью", - подчеркнули в ведомстве.СМИ сообщили, что в четверг в столице Чада Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.

https://ria.ru/20221015/chad-1824266397.html

https://ria.ru/20221012/kebzabo-1823513074.html

https://ria.ru/20221020/protesty-1825515461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), идрис деби, нджамена