https://ria.ru/20221021/bespilotniki-1825691519.html
Саратовцев призвали сообщать об обнаружении беспилотников в небе
Саратовцев призвали сообщать об обнаружении беспилотников в небе - РИА Новости, 21.10.2022
Саратовцев призвали сообщать об обнаружении беспилотников в небе
Жителей Саратовской области, увидевших в небе беспилотники, просят проинформировать об этом правоохранительные органы, сообщило министерство информации и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:12
2022-10-21T15:12
2022-10-21T15:13
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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Жителей Саратовской области, увидевших в небе беспилотники, просят проинформировать об этом правоохранительные органы, сообщило министерство информации и массовых коммуникаций региона."Жителям Саратовской области в случае визуального обнаружения беспилотного воздушного судна (БВС) в воздушном пространстве над территорией (объектом) своего нахождения либо в непосредственной близости от его границ убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону 102 или в дежурные службы ГУМВД России по Саратовской области по телефону 8-8452-74-13-33, УФСБ России по Саратовской области по телефону 8-8452-37-30-01", - говорится в сообщении со ссылкой на аппарат областной антитеррористической комиссии.Уточняется, что очевидцам необходимо будет назвать место и время обнаружения беспилотника, какие поблизости находятся объекты (многоэтажные дома, школы, детские сады, магазины), описать тип беспилотника - квадрокоптер или самолет - и по возможности направление его полета. Также, если удастся увидеть, жителей просят сообщать о наличии на беспилотнике средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов."После передачи информации в правоохранительные органы необходимо находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; по возможности с безопасного расстояния сохранять визуальный контракт с БВС, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту), в том числе при снижении или приземлении БВС; при наличии мобильных средств фото- или видеосъемки и визуальных возможностей зафиксировать нахождение БВС в воздушном пространстве, нахождении предполагаемого пилота для последующей передачи в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
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происшествия, саратовская область, россия
Происшествия, Саратовская область, Россия
15:12 21.10.2022 (обновлено: 15:13 21.10.2022)
Саратовцев призвали сообщать об обнаружении беспилотников в небе
Жителей Саратовской области призвали сообщать об обнаружении беспилотников в небе
САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Жителей Саратовской области, увидевших в небе беспилотники, просят проинформировать об этом правоохранительные органы, сообщило министерство информации и массовых коммуникаций региона.
"Жителям Саратовской области в случае визуального обнаружения беспилотного воздушного судна (БВС) в воздушном пространстве над территорией (объектом) своего нахождения либо в непосредственной близости от его границ убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону 102 или в дежурные службы ГУМВД России
по Саратовской области по телефону 8-8452-74-13-33, УФСБ России по Саратовской области по телефону 8-8452-37-30-01", - говорится в сообщении со ссылкой на аппарат областной антитеррористической комиссии.
Уточняется, что очевидцам необходимо будет назвать место и время обнаружения беспилотника, какие поблизости находятся объекты (многоэтажные дома, школы, детские сады, магазины), описать тип беспилотника - квадрокоптер или самолет - и по возможности направление его полета. Также, если удастся увидеть, жителей просят сообщать о наличии на беспилотнике средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов.
"После передачи информации в правоохранительные органы необходимо находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; по возможности с безопасного расстояния сохранять визуальный контракт с БВС, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту), в том числе при снижении или приземлении БВС; при наличии мобильных средств фото- или видеосъемки и визуальных возможностей зафиксировать нахождение БВС в воздушном пространстве, нахождении предполагаемого пилота для последующей передачи в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.