https://ria.ru/20221021/bespilotniki-1825654202.html

Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной

Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной, передает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:34

2022-10-21T13:34

2022-10-21T13:42

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МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной, передает пресс-служба.Президент Белоруссии в пятницу посетил Брестскую область и осмотрел беспилотный авиационный комплекс "Миротворец" полностью белорусской разработки и производства."Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", - сказал он.По словам Лукашенко, "все системы доработаны, работают неплохо". "Все они поразили цели. Это хорошо. Будем работать дальше. Есть над чем работать. Но спрос на них уже большой. Я не имею в виду Украину - до Украины еще", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221018/drony-1824846441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко