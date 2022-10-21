13:34 21.10.2022 (обновлено: 13:42 21.10.2022)
Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной
Лукашенко считает, что десяток белорусских беспилотников перекроют всю границу с Украиной
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной, передает пресс-служба.
Президент Белоруссии в пятницу посетил Брестскую область и осмотрел беспилотный авиационный комплекс "Миротворец" полностью белорусской разработки и производства.
"Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", - сказал он.
По словам Лукашенко, "все системы доработаны, работают неплохо". "Все они поразили цели. Это хорошо. Будем работать дальше. Есть над чем работать. Но спрос на них уже большой. Я не имею в виду Украину - до Украины еще", - отметил белорусский лидер.