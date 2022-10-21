https://ria.ru/20221021/bespilotnik-1825766832.html

В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов

В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов - РИА Новости, 21.10.2022

В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов

Широкое применение потенциальными военными противниками Запада беспилотников лишило его ключевого преимущества — господства в воздухе, заявил Daily Telegraph... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:56

2022-10-21T17:56

2022-10-21T18:39

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великобритания

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Широкое применение потенциальными военными противниками Запада беспилотников лишило его ключевого преимущества — господства в воздухе, заявил Daily Telegraph генерал-лейтенант британских Вооруженных сил Джеймс Мартин.Как пояснил Мартин, дешевизна и доступность беспилотных летательных аппаратов "практически демократизировали использование воздушного пространства и воздушной разведки"."Мы больше не исходим из предположения о том, что контролируем воздушное пространство", — сказал генерал.По его словам, теперь у западных армий возможности весьма ограниченны, так как потенциальные противники получили доступ к высокотехнологичным боевым средствам и могут предпринять ответные шаги. Мартин подчеркнул, что во время иракской и афганской кампаний такой проблемы у Запада не было.

https://ria.ru/20221013/drony-1823781782.html

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