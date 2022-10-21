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В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов - РИА Новости, 21.10.2022
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В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов
В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов - РИА Новости, 21.10.2022
В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов
Широкое применение потенциальными военными противниками Запада беспилотников лишило его ключевого преимущества — господства в воздухе, заявил Daily Telegraph... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:56
2022-10-21T18:39
в мире
великобритания
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Широкое применение потенциальными военными противниками Запада беспилотников лишило его ключевого преимущества — господства в воздухе, заявил Daily Telegraph генерал-лейтенант британских Вооруженных сил Джеймс Мартин.Как пояснил Мартин, дешевизна и доступность беспилотных летательных аппаратов "практически демократизировали использование воздушного пространства и воздушной разведки"."Мы больше не исходим из предположения о том, что контролируем воздушное пространство", — сказал генерал.По его словам, теперь у западных армий возможности весьма ограниченны, так как потенциальные противники получили доступ к высокотехнологичным боевым средствам и могут предпринять ответные шаги. Мартин подчеркнул, что во время иракской и афганской кампаний такой проблемы у Запада не было.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
17:56 21.10.2022 (обновлено: 18:39 21.10.2022)
 
В Британии заявили о потере ключевого военного преимущества из-за дронов

Британский генерал Мартин заявил о потере Западом ключевого преимущества из-за дронов

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Широкое применение потенциальными военными противниками Запада беспилотников лишило его ключевого преимущества — господства в воздухе, заявил Daily Telegraph генерал-лейтенант британских Вооруженных сил Джеймс Мартин.
Как пояснил Мартин, дешевизна и доступность беспилотных летательных аппаратов "практически демократизировали использование воздушного пространства и воздушной разведки".
"Мы больше не исходим из предположения о том, что контролируем воздушное пространство", — сказал генерал.
По его словам, теперь у западных армий возможности весьма ограниченны, так как потенциальные противники получили доступ к высокотехнологичным боевым средствам и могут предпринять ответные шаги. Мартин подчеркнул, что во время иракской и афганской кампаний такой проблемы у Запада не было.
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