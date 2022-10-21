18:45 21.10.2022 (обновлено: 18:46 21.10.2022)
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону
Защита обжалует приговор Бэннону за отказ от дачи показаний по штурму Капитолия
© AP Photo / Evan VucciСтив Бэннон
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Бэннон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за отказ давать показания в конгрессе по поводу штурма Капитолия.
"Мы, разумеется, со всем уважением относимся к решению судьи, но подадим апелляцию", - сказал один из адвокатов журналистам.
Окружной суд Вашингтона приговорил Бэннона к четырем месяцам заключения в федеральной тюрьме и штрафу в 6,5 тысячи долларов за неуважение к конгрессу.
Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Сам Бэннон, выйдя к прессе, заявил, что многократно давал показания в конгрессе и назвал 8 ноября - дату промежуточных выборов в США - днем "приговора незаконному режиму Байдена".
Судья пообещал отложить вступление приговора в силу до рассмотрения апелляции Бэннона, если она будет своевременно подана.