Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/bennon-1825784673.html
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону - РИА Новости, 21.10.2022
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону
Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:45
2022-10-21T18:46
в мире
стив бэннон
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148113/65/1481136555_0:0:4961:2792_1920x0_80_0_0_7fa8a1d17f40ecc0ab217d5e009dfbf4.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за отказ давать показания в конгрессе по поводу штурма Капитолия.Окружной суд Вашингтона приговорил Бэннона к четырем месяцам заключения в федеральной тюрьме и штрафу в 6,5 тысячи долларов за неуважение к конгрессу.Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.Сам Бэннон, выйдя к прессе, заявил, что многократно давал показания в конгрессе и назвал 8 ноября - дату промежуточных выборов в США - днем "приговора незаконному режиму Байдена".Судья пообещал отложить вступление приговора в силу до рассмотрения апелляции Бэннона, если она будет своевременно подана.
https://ria.ru/20221014/tramp-1824155589.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148113/65/1481136555_461:0:4872:3308_1920x0_80_0_0_4ca410ad6da298231e19d63f48d80ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стив бэннон, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Стив Бэннон, США, Дональд Трамп, Джо Байден
18:45 21.10.2022 (обновлено: 18:46 21.10.2022)
 
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону

Защита обжалует приговор Бэннону за отказ от дачи показаний по штурму Капитолия

© AP Photo / Evan VucciСтив Бэннон
Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Бэннон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за отказ давать показания в конгрессе по поводу штурма Капитолия.
"Мы, разумеется, со всем уважением относимся к решению судьи, но подадим апелляцию", - сказал один из адвокатов журналистам.
Окружной суд Вашингтона приговорил Бэннона к четырем месяцам заключения в федеральной тюрьме и штрафу в 6,5 тысячи долларов за неуважение к конгрессу.
Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Сам Бэннон, выйдя к прессе, заявил, что многократно давал показания в конгрессе и назвал 8 ноября - дату промежуточных выборов в США - днем "приговора незаконному режиму Байдена".
Судья пообещал отложить вступление приговора в силу до рассмотрения апелляции Бэннона, если она будет своевременно подана.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:07
Трамп на требование дать показания ответил 14-страничным меморандумом
 
В миреСтив БэннонСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала