https://ria.ru/20221021/bennon-1825784673.html

Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону

Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону - РИА Новости, 21.10.2022

Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону

Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:45

2022-10-21T18:45

2022-10-21T18:46

в мире

стив бэннон

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Защита Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о намерении обжаловать вынесенный ему приговор - четыре месяцы тюрьмы за отказ давать показания в конгрессе по поводу штурма Капитолия.Окружной суд Вашингтона приговорил Бэннона к четырем месяцам заключения в федеральной тюрьме и штрафу в 6,5 тысячи долларов за неуважение к конгрессу.Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.Сам Бэннон, выйдя к прессе, заявил, что многократно давал показания в конгрессе и назвал 8 ноября - дату промежуточных выборов в США - днем "приговора незаконному режиму Байдена".Судья пообещал отложить вступление приговора в силу до рассмотрения апелляции Бэннона, если она будет своевременно подана.

https://ria.ru/20221014/tramp-1824155589.html

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в мире, стив бэннон, сша, дональд трамп, джо байден