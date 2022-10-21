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Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу - РИА Новости, 21.10.2022
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Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу - РИА Новости, 21.10.2022
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:06
2022-10-21T18:11
в мире
стив бэннон
сша
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия, сообщил телеканал NBC."Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в 6,5 тысячи долларов", - сказано в сообщении.Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
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в мире, стив бэннон, сша, дональд трамп
В мире, Стив Бэннон, США, Дональд Трамп
18:06 21.10.2022 (обновлено: 18:11 21.10.2022)
 
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу

Экс-советник Трампа Бэннон получил четыре месяца тюрьмы и штраф за неуважение к конгрессу

© AP Photo / Alex BrandonЭкс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон
Экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия, сообщил телеканал NBC.
"Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в 6,5 тысячи долларов", - сказано в сообщении.
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:28
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году
Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
16:50
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп
 
В миреСтив БэннонСШАДональд Трамп
 
 
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