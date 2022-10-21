https://ria.ru/20221021/bennon-1825771221.html
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу - РИА Новости, 21.10.2022
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:06
2022-10-21T18:06
2022-10-21T18:11
в мире
стив бэннон
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия, сообщил телеканал NBC."Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в 6,5 тысячи долларов", - сказано в сообщении.Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
https://ria.ru/20221020/tramp-1825419871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стив бэннон, сша, дональд трамп
В мире, Стив Бэннон, США, Дональд Трамп
18:06 21.10.2022 (обновлено: 18:11 21.10.2022)
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу
Экс-советник Трампа Бэннон получил четыре месяца тюрьмы и штраф за неуважение к конгрессу