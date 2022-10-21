https://ria.ru/20221021/bennon-1825771221.html

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу - РИА Новости, 21.10.2022

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу

Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:06

2022-10-21T18:06

2022-10-21T18:11

в мире

стив бэннон

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия, сообщил телеканал NBC."Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в 6,5 тысячи долларов", - сказано в сообщении.Бэннон, который считается главным идеологом президентства Трампа, попал под суд, отказавшись явиться по повестке для дачи показаний в парламентскую комиссию, расследующей события 6 января.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20221020/tramp-1825419871.html

https://ria.ru/20221021/tramp-1825736192.html

сша

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Владимир Лаврентьев

в мире, стив бэннон, сша, дональд трамп