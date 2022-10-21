https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825740146.html

Лукашенко рассказал подробности обновленной политической модели Белоруссии

Лукашенко рассказал подробности обновленной политической модели Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко рассказал подробности обновленной политической модели Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам подробности того, как будет выглядеть структура власти в республике при обновленной конституции. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:56

2022-10-21T16:56

2022-10-21T16:56

в мире

александр лукашенко

владимир андрейченко

китай

белоруссия

всекитайское собрание народных представителей

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам подробности того, как будет выглядеть структура власти в республике при обновленной конституции.По словам президента, при тех лидерах, которые возглавят Белоруссию после него, и глава государства, и правительство, и другие государственные органы будут обладать соответствующей властью."Даже мы демократизируемся в том плане, что Верховный и Конституционный суды, ЦИК из-под президента выведены во Всебелорусское народное собрание. Чтобы не было никаких намеков, что, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то зависимы и прочее", - заметил президент.По его словам, Всебелорусское народное собрание - высший орган представительной власти – будет формироваться выборным путем, за исключением тех, кто будет занимать места по должности.Он назвал обычным враньем, что он, якобы, всех будет лично назначать в составе ВНС. "ВНС - это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Ну а уж те "свекловидные" товарищи - они туда не попадут. Это точно. Их никто не выберет. Это враги народа. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения - пожалуйста, по определенным правилам, которые для всех будут установлены. Если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут", - заверил Лукашенко.Что касается президентских выборов, Лукашенко подчеркнул, что будет так, как было: "Народ будет избирать президента".Хотя, указал Лукашенко, он больше сторонник китайского варианта, где председатель КНР выбирается профессионалами - членами Всекитайского собрания народных представителей. И при этом, по его словам, никто не может сказать, что у руководителя КНР недостаточно полномочий."Мне кажется, что торопиться здесь ни в коем случае нельзя. Это уже, может, при втором-третьем президенте вы решите этот вопрос. Чтобы опять не обвинили, что я под себя это делаю: "ВНС, он же их назначил, и они его изберут", - сказал президент.В Белоруссии 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума. Ранее Лукашенко поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны.

https://ria.ru/20221021/lukashenko-1825726615.html

https://ria.ru/20221021/demokratiya-1825681934.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825662807.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, владимир андрейченко, китай, белоруссия, всекитайское собрание народных представителей