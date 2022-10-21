https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html

Белоруссия не будет закрывать границы, заявил Лукашенко

Белоруссия не будет закрывать границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022

Белоруссия не будет закрывать границы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена закрывать границы. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:13

2022-10-21T14:13

2022-10-21T16:20

белоруссия

александр лукашенко

в мире

брестская область

киев

нато

владимир путин

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена закрывать границы."Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы", - заявил Лукашенко журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области."Мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справляемся. Будем стараться справиться", - заявил Лукашенко.Журналисты поинтересовались у белорусского президента, не следует ли на фоне проведения контртеррористических мероприятий ограничивать передвижение на белорусской границе? "Помогать людям нужно, но где гарантия, что среди тысяч беженцев не затеряется террорист?" - спросили они."Отвечаю прямо: гарантии никто дать не может. Да, они в толпе могут затеряться, но это очень рискованно и опасно, у них достаточно других путей. Спецслужбы это знают", - отметил Лукашенко.Президент напомнил, что недавно правоохранители обезвредили банду террористов. "И это еще не все. Они собрались совершать на территории нашей страны преступления. Что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Да, можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам такую возможность работать. Это во-вторых", - сказал глава белорусского государства."А в-третьих, что, у нас внутри страны не хватает "свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев, которые за пятьсот долларов, как вы видели, готовы сегодня совершать какие-то там деяния и преступления? Поэтому мир такой, что черт его знает, откуда ждать гадости и пакости. Думаю, что нам надо просто работать", - подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20221021/voyska-1825661980.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

https://ria.ru/20221021/sbu-1825672284.html

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брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, александр лукашенко, в мире, брестская область, киев, нато, владимир путин