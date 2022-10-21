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Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
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Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко
Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко
Белоруссии на сегодняшний день никакая война не нужна, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопрос журналистов про фейки о... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:58
2022-10-21T13:58
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссии на сегодняшний день никакая война не нужна, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопрос журналистов про фейки о якобы скрытой мобилизации в стране.Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - цитирует белорусского лидера информагентство Sputnik Беларусь."Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - призвал Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
13:58 21.10.2022
 
Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что стране не нужна война

© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссии на сегодняшний день никакая война не нужна, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопрос журналистов про фейки о якобы скрытой мобилизации в стране.
Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - цитирует белорусского лидера информагентство Sputnik Беларусь.
"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - призвал Лукашенко.
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