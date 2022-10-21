https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825665884.html

Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко

Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022

Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко

Белоруссии на сегодняшний день никакая война не нужна, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопрос журналистов про фейки о... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:58

2022-10-21T13:58

2022-10-21T13:58

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссии на сегодняшний день никакая война не нужна, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопрос журналистов про фейки о якобы скрытой мобилизации в стране.Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей. Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - цитирует белорусского лидера информагентство Sputnik Беларусь."Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - призвал Лукашенко.

https://ria.ru/20221021/voyska-1825661980.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, белоруссия