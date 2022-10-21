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Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
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Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко
Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко
центр президентской власти останется сильным и после формирования структуры власти в Белоруссии согласно обновленной конституции, заявил президент страны... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:51
2022-10-21T15:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. центр президентской власти останется сильным и после формирования структуры власти в Белоруссии согласно обновленной конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко."Как был президент главой государства, так и останется", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.При этом Лукашенко подчеркнул: "Все будет демократичнее, чем когда-нибудь".В Белоруссии 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума. Ранее Лукашенко поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны.
https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824954000.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
13:51 21.10.2022 (обновлено: 15:00 21.10.2022)
 
Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что главой Белоруссии по новой конституции по-прежнему будет президент

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. центр президентской власти останется сильным и после формирования структуры власти в Белоруссии согласно обновленной конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Как был президент главой государства, так и останется", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
При этом Лукашенко подчеркнул: "Все будет демократичнее, чем когда-нибудь".
В Белоруссии 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума. Ранее Лукашенко поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:38Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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