https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825662807.html

Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко

Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022

Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко

центр президентской власти останется сильным и после формирования структуры власти в Белоруссии согласно обновленной конституции, заявил президент страны... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:51

2022-10-21T13:51

2022-10-21T15:00

белоруссия

александр лукашенко

в мире

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. центр президентской власти останется сильным и после формирования структуры власти в Белоруссии согласно обновленной конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко."Как был президент главой государства, так и останется", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.При этом Лукашенко подчеркнул: "Все будет демократичнее, чем когда-нибудь".В Белоруссии 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума. Ранее Лукашенко поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны.

https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824954000.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

белоруссия, александр лукашенко, в мире