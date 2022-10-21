https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825623345.html
В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом
В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 21.10.2022
В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что технологии цветных революций начали применяться для раскола общества в России и дестабилизации там обстановки,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:31
2022-10-21T12:31
2022-10-21T14:59
россия
минск
белоруссия
безопасность
парламентское собрание союза беларуси и россии
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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что технологии цветных революций начали применяться для раскола общества в России и дестабилизации там обстановки, поэтому особенно стало актуальным сотрудничество Минска и Москвы в сфере борьбы против экстремизма."В настоящее время технологии цветных революций используются и в Российской Федерации с целью дестабилизации обстановки и раскола общества. В связи с этим особое значение приобретают вопросы межгосударственного сотрудничества, постоянного обмена опытом противодействия экстремизму, совершенствования правоприменительной практики", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, безопасность
Россия, Минск, Белоруссия, Безопасность, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
12:31 21.10.2022 (обновлено: 14:59 21.10.2022)
В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом
В Минске заявили о росте актуальности сотрудничества с Россией в борьбе с экстремизмом