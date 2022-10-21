https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825623345.html

В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом

В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 21.10.2022

В Минске рассказали о сотрудничестве с Россией в борьбе с экстремизмом

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что технологии цветных революций начали применяться для раскола общества в России и дестабилизации там обстановки,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:31

2022-10-21T12:31

2022-10-21T14:59

россия

минск

белоруссия

безопасность

парламентское собрание союза беларуси и россии

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БРЕСТ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что технологии цветных революций начали применяться для раскола общества в России и дестабилизации там обстановки, поэтому особенно стало актуальным сотрудничество Минска и Москвы в сфере борьбы против экстремизма."В настоящее время технологии цветных революций используются и в Российской Федерации с целью дестабилизации обстановки и раскола общества. В связи с этим особое значение приобретают вопросы межгосударственного сотрудничества, постоянного обмена опытом противодействия экстремизму, совершенствования правоприменительной практики", - сказал Швед, выступая на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и РФ.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, минск, белоруссия, безопасность