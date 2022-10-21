21:26 21.10.2022 (обновлено: 22:16 21.10.2022)
Жителям Белгорода предложили временно переселиться в Подмосковье
Губернатор Воробьев предложил жителям Белгорода временно переселиться в Подмосковье
Белгород . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жители Белгорода смогут временно переселиться в Подмосковье в связи с высокой угрозой жизни, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, сегодня жить на территориях, непосредственно прилегающих к зоне спецоперации, очень непросто, так как украинские военные постоянно обстреливают жилые дома, детские сады и объекты инфраструктуры.
"Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам, в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском", — подчеркнул Воробьев.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
На прошлой неделе, в среду, Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. На следующий день многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела города загорелась подстанция 110 киловатт, энергетики восстановили электроснабжение в тот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.
Президент Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".