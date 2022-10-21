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В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну - РИА Новости, 21.10.2022
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В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну
В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну - РИА Новости, 21.10.2022
В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну
Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, заявил конгрессмен Пол Госар. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:10
2022-10-21T23:01
политика
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
европа
войска воздушно-космической обороны
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, заявил конгрессмен Пол Госар.Госар уточнил, что даже американский президент признает высокий риск столкновения стран. По мнению политика, учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он убежден, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.После начала российской специальной операции на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с боеприпасами станут законной целью ВКС в соседней республике. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, государства НАТО "играют с огнем", поставляя бронетехнику и артиллерийские системы ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.
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политика, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, европа, войска воздушно-космической обороны, нато, россия
Политика, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Европа, Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Россия
22:10 21.10.2022 (обновлено: 23:01 21.10.2022)
 
В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну

Конгрессмен Госар обвинил президента США Байдена в провоцировании ядерного конфликта

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, заявил конгрессмен Пол Госар.

"Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту", — написал он в Twitter.

Госар уточнил, что даже американский президент признает высокий риск столкновения стран. По мнению политика, учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он убежден, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.
После начала российской специальной операции на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с боеприпасами станут законной целью ВКС в соседней республике. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, государства НАТО "играют с огнем", поставляя бронетехнику и артиллерийские системы ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.
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ПолитикаДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАЕвропаВойска воздушно-космической обороныНАТОРоссия
 
 
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