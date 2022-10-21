https://ria.ru/20221021/bayden-1825819545.html

В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну

В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну - РИА Новости, 21.10.2022

В конгрессе заявили, что Байден решением по Украине приблизил ядерную войну

Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, заявил конгрессмен Пол Госар. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:10

2022-10-21T22:10

2022-10-21T23:01

политика

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

европа

войска воздушно-космической обороны

нато

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, заявил конгрессмен Пол Госар.Госар уточнил, что даже американский президент признает высокий риск столкновения стран. По мнению политика, учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он убежден, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.После начала российской специальной операции на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с боеприпасами станут законной целью ВКС в соседней республике. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, государства НАТО "играют с огнем", поставляя бронетехнику и артиллерийские системы ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.

https://ria.ru/20221021/ssha-1825743270.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, европа, войска воздушно-космической обороны, нато, россия