https://ria.ru/20221021/bayden-1825708196.html

Жена Байдена поддержит его выдвижение на второй президентский срок

Жена Байдена поддержит его выдвижение на второй президентский срок - РИА Новости, 21.10.2022

Жена Байдена поддержит его выдвижение на второй президентский срок

Первая леди США Джилл Байден поддерживает возможное выдвижение кандидатуры своего супруга Джо на второй президентский срок в 2024 году, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:52

2022-10-21T15:52

2022-10-21T15:52

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден поддерживает возможное выдвижение кандидатуры своего супруга Джо на второй президентский срок в 2024 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе президент США сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.Как отмечает телеканал со ссылкой на старшего советника супруги президента, участие в кампании 2024 года – "это то, что полностью поддерживают и доктор (гуманитарных наук) Байден, и вся семья".По данным других источников телеканала, Байден намекала демократам на недавних мероприятиях по сбору средств, что её супруг "действительно баллотируется" и что она этого хочет. "Он понимает дело управления лучше, чем кто-либо другой", - сказала Байден в интервью американскому телеканалу NBC. Однако супруга президента не сказала прямо, что он будет баллотироваться в 2024 году. Как отмечает телеканал, сама Байден совсем не против провести еще четыре года в Белом доме."Я не думаю, что он принимает какое-либо важное решение, не поговорив с ней и не узнав ее мнение", - сказал бывший сенатор от штата Делавэр и давнее доверенное лицо Байдена Тед Кауфман.

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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