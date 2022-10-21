https://ria.ru/20221021/bayden-1825614638.html

Американский ведущий усомнился в психическом здоровье Байдена

Американский ведущий усомнился в психическом здоровье Байдена - РИА Новости, 21.10.2022

Американский ведущий усомнился в психическом здоровье Байдена

Ведущий Fox News Шон Хэннити усомнился в психическом здоровье президента США Джо Байдена, заявив, что он не управляет страной самостоятельно. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:03

2022-10-21T12:03

2022-10-21T12:20

в мире

джо байден

владимир путин

барак обама

ливия

сирия

сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ведущий Fox News Шон Хэннити усомнился в психическом здоровье президента США Джо Байдена, заявив, что он не управляет страной самостоятельно."Когнитивно страдающий президент", — сказал журналист, подчеркнув, что многочисленные оплошности Байдена свидетельствуют о нестабильности его ментального здоровья.Также Хэннити предположил, что лидер США исполняет чьи-то приказы. "Вы рады самой высокой инфляции за последние 40 лет? Вы рады рекордному уровню преступности?" — спросил зрителей ведущий.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221021/bayden-1825578822.html

https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html

ливия

сирия

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, барак обама, ливия, сирия, сша